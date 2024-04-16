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國安教育日致辭 預告惠港措施續來 夏：港需新思維應對新問題 傳統優勢非一成不變

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍昨日在「全民國家安全教育日」開幕禮以視像致辭，逾半篇幅着墨香港經濟發展，表示本港需要以新思維、新辦法應對新問題，「傳統優勢不是一成不變的，金字招牌也不是一勞永逸的」，同時預告「更多挺港惠港措施陸續有來」。中聯辦主任鄭雁雄致辭時表示，面對外部勢力繼續干預，社會不能內耗。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中央旨在提醒香港需有危機感，同時期望商界以大局觀配合政府，避免因維護舊產業利益而成為經濟發展的消極力量。

「全民國家安全教育日」開幕禮暨主題講座昨早在灣仔會展舉行，夏寶龍率領全體港澳辦領導班子在北京以視像方式參與。夏寶龍表示，本港已告別動蕩不安的局面，徹底終結維護國安「不設防」的歷史，相信本港發展前景「注定輝煌」，「香港的繁榮不是幾篇文章、幾聲聒噪就能唱衰的」。

夏寶龍致辭時多次提及，本港需要注意和應對環境變化，「順時而為、順勢而為，才能有安身立命之本」。他提到，香港需鞏固獨特地位和優勢，提升國際競爭力，認為香港應引進全球各地高端創新人才，大力發展金融科技、綠色金融、數字經濟，建設區域知識產權貿易中心、智慧港口等。

政府要視高質量發展首務 工商界需探索新產業

夏寶龍點名特首李家超及特區政府作為「當家人」和「第一責任人」，要視高質量發展為「第一要務」，而工商界需順應發展大勢探索新產業，社會各界要團結一致「拼經濟、謀發展」。他強調，「不能用昨天的老眼光看待今天的新形勢，不能用昨天的舊思維解決今天的新問題」。夏寶龍去年來港出席同一活動，致辭時主要提及國安風險和維護國安工作，反觀今年大部分篇幅圍繞經濟發展。

鄭雁雄：面對干預不能內耗 李家超稱5方面推動經濟

鄭雁雄發言時表示，仍有外部勢力不擇手段「唱衰」中國內地及香港，認為面對外部勢力干預，香港不能內耗，應該「同仇敵愾，並肩戰鬥，必須進一步強化同舟人意識」。李家超致辭時以病毒比喻危害國安的活動，稱即使接種疫苗，病毒不會自動消失停止襲擊，所以不能「好了傷口忘了痛」。他表示，未來政府會在5方面推動經濟發展，包括結合市場力量吸引企業和商機；把握國家發展「新質生產力」機遇；積極培育和吸納人才；發揮「背靠祖國、聯通世界」獨特優勢；發展旅遊業、消費等內部經濟。

劉兆佳：中央提不能食老本 李慧琼：港需盡快部署

劉兆佳分析，中央旨在提醒香港不能單純「食老本」，期望政府更積極和主動應對經濟和民生問題如貧富懸殊、市場弊病等，改變「小政府、大市場」方針。他亦認為，中央期望商界以創新意識、大局觀和戰略思維配合政府，「不要維護舊產業的利益而成為消極力量」。全國人大常委李慧琼認為，世界格局不斷改變，香港需盡快部署，舉例旅遊業需意識市場改變，適應旅客的新消費模式及要求。

譚耀宗：不能只等中央支持措施

夏寶龍致辭時預告陸續推出更多挺港惠港措施，未提詳情。全國人大前常委譚耀宗相信中央會適時公布，但強調香港不能只是等待中央支持措施，引述夏發言時提及本港需「展現新擔當」，冀香港自身努力發展。

被問到中央是否認為商界表現有不足，香港總商會主席阮蘇少湄表示地緣政治複雜多變，不僅本港商界，各地企業均要以新思維應對。她稱本港及外國商界均明白正常商業活動不受23條立法影響，相信未來營商環境會更穩定。

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