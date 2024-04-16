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港聞二

林百欣29億遺產無份 三太母女指遺囑無效

【明報專訊】曾任亞洲電視主席、麗新集團創辦人「林伯」林百欣於2005年逝世，留下逾29億元遺產分予妻兒。三太顧瑞英及女兒林明珠未列受益人，於2011年入稟爭議遺囑無效，案件昨在高院開庭審訊。兩母女質疑林百欣立遺囑時已患上腦退化症，精神及智力並不正常。遺產管理人一方稱三房分不到遺產，因兩人欠林百欣10億元尚未償還。審訊今續。

林建岳獲逾19億 建名7億

林百欣遺產管理人張定球早前去世，兩名律師接手管理。代表張定球一方的資深大律師文本立庭上稱，林百欣遺產約29億元，次子林建岳取得超過19億，長子林建名獲約7億，二房太余寶珠和養子林建康獲近3億元（見表）。

三太顧瑞英及女兒林明珠一方稱，林百欣受腦退化症影響之下於2004年11月訂立遺囑，並認為遺產總值為600億。文本立昨陳辭反駁，林百欣曾由醫生進行簡短智能測驗（MMSE），滿分30分的評估取得9分，翻查筆記可見林只作答約14條問題，另一醫生推算林若回答全部問題，他可取近半分數，醫學上屬於正常，故未能證明他因腦退化症病情，有損智力及精神狀態。

文本立引述書面供辭，張定球稱在林百欣患癌期間為他辦理遺囑，林明白意思。電視廣播前副主席兼執行董事李寶安則稱，於2004年8月與麗豐高層何榮添與林百欣談及資產，林認為，成衣生意包括​​鱷魚恤由林建名承繼最為理想，性格活躍的林建岳適宜接手物業投資和娛樂生意。

林建岳指父對答如流

對遺囑內容表示「好好」

林建岳在供辭稱，他和李寶安曾於2004年帶了父親愛吃的乾炒牛河探望他，林百欣認得和叫喚李的名字，他們當時討論遺囑意願，林百欣對答如常，就遺囑內容表示「好好」。麗豐董事姚逸明另稱，林百欣當時能夠商量業務，對金錢銀碼概念清晰。

對於三房母女不獲分發遺產，文本立稱，兩人名下的高發發展有限公司多年前投資上海豪宅項目「芝大廈」，先後向林百欣借款5億元，以及由林百欣擔保向恒生銀行借貸5億元，兩人未有償還共10億元。文反駁二人說法，指這10億元貸款並非林百欣自願餽贈，提及林明珠甚至指稱過父親對她誹謗。文指有證供提及，林百欣認為顧林兩人對他欠下借款已佔其資產很大部分，因此沒有理由分發遺產予她們。

林百欣為本地製衣及地產商人，1947年創辦麗新製衣，1988年入主亞視擔任主席，2005年因病去世，享年90歲。

【案件編號：HCAP 4/11】

相關字詞﹕遺囑 高等法院 林百欣 爭產風波

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