南貨老號老三陽「退休」 第二代掌舵人：43年無休今生無悔

見證銅鑼灣港鐵站竣工、時代廣場落成的祁玉鳳稱，17歲起每天工作16小時，經常通宵工作，最初主要協助父親準備製糉材料，例如切豬肉及包豆沙等，最忙試過兩日一夜不眠不休「趕貨」，至48歲才不再通宵，身體「五勞七傷」，整個背部都是瘀血，「針灸師傅見到都驚」。

被問為何年少便入行，她有點哽咽道，小時家境貧窮，見父親工作太辛苦而決定入行，更於18歲生日當天報考車牌、9個月後正式開始送貨。

未定結業日 部分貨品捐有需要者

位於銅鑼灣登龍街的「老三陽」日前張貼題為「我老三陽退休啦！」的告示，「現清貨階段，售完即止」並感謝各界多年支持。消息一出，不少市民昨特意前來買嘉湖糉及金華火腿等貨品。祁玉鳳稱只想低調處理退休事宜，暫未決定正式結業日子，部分貨品會捐贈有需要者回饋社會。她說，以前沒時間花錢，想趁自己「行得走得」，帶八旬母親周遊列國，亦打算增值自己。