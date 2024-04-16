Simon倡美國會山租房設游說中心

陳梓華上周五作供提到，黎智英助手Mark Simon在G20眾籌登報後建議陳延續登報影響力，例如辦展覽。陳昨補充2019年7月尾至8月與Simon延續展覽的討論，Simon稱他和黎都希望在德國、美國及台灣辦展。

8月陳再與Simon通話，Simon建議他和李宇軒在美國國會山租用商用辦公室作展覽或游說中心。陳向李宇軒轉述，李稱「一早有人講過」，陳亦沒太為意該建議，「因為我冇興趣」。其後陳有協助在香港不同地區和台灣舉辦展覽和街站。

3次眾籌後分歧 李宇軒擬停

「G攬」眾籌完結的8月尾至9月初，扣除登報支出後尚有逾700萬元資金，團隊對如何使用存在分歧，部分人認為應繼續眾籌登報，有人則認為可用於其他活動，例如聘請顧問公司、辦集會等。其中以李宇軒為首的一批人不想資金用於登報，及後有意繼續登報的人全部離開群組，剩下的人即後來「重光團隊」成員。陳形容團隊之後基本只有少數人「話事」，骨幹包括李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸等。

（黎智英案）