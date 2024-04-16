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港聞

港聞二

Simon倡美國會山租房設游說中心

【明報專訊】陳梓華昨供稱，2019年8月「G攬」眾籌完結後與李宇軒討論是否應繼續眾籌登報，李稱登報紙「好似『放煙花』咁，頭一次係好好睇好犀利，第二次都仲OK，但係再做落去就冇意思啦」。李提出「係咪要做多啲國際游說嘅嘢」，但二人沒定論；該月黎智英助手Mark Simon亦提議他和李在美國國會山設立「游說中心」。

陳梓華上周五作供提到，黎智英助手Mark Simon在G20眾籌登報後建議陳延續登報影響力，例如辦展覽。陳昨補充2019年7月尾至8月與Simon延續展覽的討論，Simon稱他和黎都希望在德國、美國及台灣辦展。

8月陳再與Simon通話，Simon建議他和李宇軒在美國國會山租用商用辦公室作展覽或游說中心。陳向李宇軒轉述，李稱「一早有人講過」，陳亦沒太為意該建議，「因為我冇興趣」。其後陳有協助在香港不同地區和台灣舉辦展覽和街站。

3次眾籌後分歧 李宇軒擬停

「G攬」眾籌完結的8月尾至9月初，扣除登報支出後尚有逾700萬元資金，團隊對如何使用存在分歧，部分人認為應繼續眾籌登報，有人則認為可用於其他活動，例如聘請顧問公司、辦集會等。其中以李宇軒為首的一批人不想資金用於登報，及後有意繼續登報的人全部離開群組，剩下的人即後來「重光團隊」成員。陳形容團隊之後基本只有少數人「話事」，骨幹包括李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸等。

（黎智英案）

相關字詞﹕陳梓華 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 Mark Simon 黎智英案 港區國安法

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