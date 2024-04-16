黎首晤陳梓華提「淨化計劃」 說服勇武派克制免失國際支持

陳梓華昨憶述，2019年7月民主黨創黨主席李柱銘致電邀請他出席飯局，與李柱銘及黎智英一同午膳，選址為民主黨前主席何俊仁的胞弟經營的日式料理餐廳。會面當天，陳甫進入餐廳包廂，黎以保安為理由要求陳將手機交給職員保管。陳交出手機後打算自我介紹時被黎阻止，因「Mark Simon已經話咗畀佢（黎）聽，同埋大概查過吓我」。

難確認勇武派身分 稱「聯絡唔到」

黎在飯局上向陳表示，Mark Simon會盡量協助及滿足其訴求，並扮演陳與黎的溝通橋樑，更特別要求陳「睇吓可唔可以聯絡到勇武派嘅領袖，因為呢啲武勇派令到嗰畫面唔靚」，又說「會失去國際嘅支持，尤其係美國嘅支持」。陳庭上解釋，「唔靚」意指「暴力嘅示威現場」，例如勇武派在反修例期間的街頭破壞，包括縱火及破壞公物。

陳續稱，當時黎提出「淨化計劃」，即拜託陳聯絡勇武派領袖，令他們保持克制，並稱「如果年輕人做唔到嘅，利用佢傳媒嘅力量，就可以做到」。黎認為勇武派是一小撮人領導，加上當時Telegram充斥不少屬勇武派的群組，故認為陳可藉此聯絡對方，陳答應「會嘗試吓」。控方追問，李柱銘有否與陳對話，陳思考後稱李曾說「試吓啲刺身」。

事後陳嘗試接觸勇武派領袖，發現難確認勇武派身分，且對方若是勇武派「佢又點會同我講佢係勇武」。最終陳向黎坦白「我聯絡唔到」。

Simon高度評價李宇軒能力

陳另提及，同年8月第三次眾籌登報活動期間，李宇軒向陳求助，稱需要一個美國的銀行戶口，陳意識對方想找Mark Simon提供銀行戶口以提取籌款。陳轉述事件，Simon稱可幫忙，並提供個人銀行戶口以提取籌款，以及協助墊支。

其中一次為團隊臨近刊登日才要求於《日本經濟新聞》登廣告，但Mark Simon未能趕及匯款2400萬日圓予《日經》，李宇軒帶同支票到《日經》辦公室懇求對方通融，最終對方批准收到匯款後還回支票的款項。Simon一直知道李所為，但Simon脾氣比較暴躁，會因李臨到最後一刻才求救而不滿及向陳發牢騷，但對李的能力有很高評價。登報活動完結後，陳與李討論應否繼續登報（見另稿）。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）