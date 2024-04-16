無綫85台改播「鳳凰衛視香港台」 通訊局：TVB負編輯責任 狄志遠質疑如「借殼」損公平

鳳凰衛視未曾申免費電視牌

通訊局稱，完成重組後，無綫會繼續按其本地免費電視節目服務牌照提供共5條節目頻道，並承諾無論播放自家製作或第三方內容，無綫作為免費電視牌照持有人會確保內容符合《廣播條例》、牌照條款及通訊局的業務守則要求。局方亦批准無綫申請暫時豁免「鳳凰衛視香港台」遵守有關字幕的規定，為期3個月至7月21日。

鳳凰衛視投資（控股）有限公司昨於香港交易所發公告，下周一將於香港免費電視平台85號頻道開播鳳凰衛視香港台。鳳凰衛視現為「非本地電視節目服務」持牌機構，未持有免費或收費電視牌。通訊局回覆本報查詢稱，鳳凰衛視未曾向通訊局提出本地免費電視服務牌照申請。至於85頻道規管問題，通訊局稱如內容違規，會按既定機制向無綫採取適當跟進行動。

狄志遠回覆本報稱，當局容許未持免費電視牌照的鳳凰衛視在其他電視台擁有的頻道開播，猶如「借殼上市」，憂影響發牌公平，又質疑改動獲批是否政策漏洞。他稱，免費電視服務應以公眾利益為優先考慮，但目前改動或涉及商業行為，促請通訊局解釋批准原因及對大眾影響。他認為，無綫應努力營運5條頻道，為市民提供節目選擇，而非交由其他公司填補內容。

葛珮帆：容靈活創新 讓節目更多元

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆認為，本地免費電視頻譜珍貴，現時串流媒體時代下免費電視受不小衝擊，經營困難，必須容許他們更靈活創新，善用頻道資源加強競爭力。她期望改動讓香港電視節目更多元，促進各電視台創作更好節目，為廣大市民提供更多優質電視節目選擇。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，香港電台有數碼頻道轉播中央電視台，而96台ViuTVsix亦主要播放外購節目，認為85頻道推出鳳凰衛視與電視台播放外購節目情况相若，有助填滿頻道內容，亦讓鳳凰衛視開播，達「雙贏」。他亦說，鳳凰衛視有本地新聞和時事節目等，相信會適合港人。

另外，香港賽馬會宣布因應無綫旗下頻道新安排，原於85頻道播放的賽馬節目及六合彩攪珠將改在82頻道，賽馬日直播節目《賽馬直擊》將繼續提供雙語廣播；英語賽馬節目Racing To Win則維持不變，繼續在無綫明珠台即84頻道播放。