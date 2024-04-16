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港聞

港聞二

安老院基本月費可差逾12倍 照顧者比例高見1:35

【明報專訊】人口老化問題持續，消委會整合46間沒參與「改善買位計劃」的私營安老院資料，包括檢視其基本月費、各項雜費、退住手續及照顧人手安排等。結果顯示，各院舍的基本月費可相差逾12倍；亦發現各院舍的照顧員與院友比例非常參差，可由1:3至1:35不等，較普遍比例則介乎在1:15至1:20之間。消委會期望政府適時檢討現行安老政策和院舍標準，如有需要，放寬輸入外勞配額上限，讓長者以合理和可負擔價格享用護理服務。

消委會是次調查的安老院全具備「高度照顧」條件，宿位19至229個不等。院舍基本月費由6000至8.2萬元不等，絕大部分院舍均會就不同服務及日常消耗品收取額外費用，院舍亦會就設備質素及房間類型，加上各自的計算方法釐定雜費金額。

消委倡放寬輸勞 價錢質素相稱

調查發現，有30間院舍會收取首次入住行政費或牀上用品費，由500至4000元不等，高低差7倍，較普遍收費為1000元或以下。醫療服務費方面，有院舍按求診類型、緊急程度、時段或區分收費；取藥或送遞檢驗樣本多按次數計，由50至450元不等，或每小時90至250元起計算收費，部分院舍設最低1至4小時的服務時數。

院舍照顧員與院友比例方面，消委會發現收費相對較高的院舍的人手比例最為理想，有兩間達1:3，有兩間1:30，「順恩護老中心（新田圍）」在非繁忙時間人手比例更只有1:35。

兩間較貴院舍人手1:3

消委會指出，假設院舍內要高度、中度及低度照顧的長者數目相若，以1:30人手比例，即每名照顧員每天需為10名需高度照顧的長者更換尿片7至9次、餵食3餐及隔天洗澡，亦要照料其餘20名需中度及低度照顧的長者，工作非常繁重。

（消委報告）

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