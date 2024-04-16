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港聞

港聞二

1罐啤＝1碗飯 日飲兩罐 3月增5磅

【明報專訊】消委會測試30款罐裝或支裝啤酒，發現飲用一罐或一支啤酒可攝入逾200千卡能量，即近乎一碗飯，若日飲兩罐啤酒，3個月內或會增加5磅脂肪。測試又發現全部啤酒樣本均含生物胺，當中兩款檢出的生物胺含量較高（圖2）。消委會亦在「哈尔滨HARBIN麦道啤酒」樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素），過量攝入後30分鐘內可能會出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等徵狀。

30款預先裝啤酒樣本每罐或每支售價4.5至50元，容量330毫升至500毫升不等。以每百毫升計，各樣本能量值由33千卡至66千卡不等，若以每罐或每支計，則介乎112千卡至230千卡。每百毫升啤酒能量最高的兩款樣本同時屬酒精濃度最高的「TSINGTAO」和「少爺」，能量值分別為每百毫升66千卡和57千卡，檢出的酒精濃度分別為7.46%和7.42%。

哈尔滨樣本檢霉菌毒素

可致嘔瀉 4罐內仍安全

以一罐330毫升、酒精含量5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含熱量與一碗白飯相若；假設連續3個月每天飲兩罐，單從酒精已攝取約16,500千卡能量，可轉化成約5磅脂肪組織。另外，8款容量較大（500毫升）的樣本，計算所得的每罐或每支能量值亦較高。消委會建議選擇酒精濃度較低和容量較少的啤酒產品，攝入能量亦較少。

消委會亦檢驗8種常見於啤酒的霉菌毒素，在「哈尔滨」樣本檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol，DON），檢出每公斤26微克。消委會指出，「DON」又稱為「嘔吐毒素」，是穀物的致病菌，以體重60公斤成年人計，一日內飲4罐檢出DON的樣本仍屬安全水平內。

哈尔滨廠商回應稱，該產品一直在內地生產及銷售，公司檢出的DON含量遠低於公司內部、內地及國際針對穀類食品定下的相關上限標準。

消委檢7生物胺 嘉士伯：含量低

消委會又檢驗10種常見於酒精飲品的生物胺，全部樣本均檢出不同種類和濃度的生物胺。「Carlsberg」（嘉士伯）樣本檢出含最多種類生物胺，共7種；「Coopers Brewery」樣本驗出5種，其中胍丁胺含量達121.4毫克，是單一生物胺檢出量最高。消委會指出，生物胺是酒精發酵過程的副產物，攝取過量有可能引起頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂問題，甚至腦出血。

嘉士伯啤酒廠香港有限公司昨晚發聲明稱，得悉消委會檢測結果後，即時檢測同批次Carlsberg產品，結果胍丁胺及其他生物胺含量均低於消委會檢測數據，屬低水平，生物胺總含量亦屬低水平。

消委會總幹事黃鳳嫺說，生物胺不可能完全避免，攝取小量不會對身體有問題，儘管如此，生產商仍可在生產過程中盡量減低生物胺含量。她說，消費者日常飲食亦會攝入生物胺，例如發酵食物等，建議在飲食前可先「聞下有冇腐爛感覺同發酵味」，如味濃或反映生物胺含量高。

（消委報告）

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