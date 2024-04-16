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超市漲價食品佔頭5位 朱古力升24% 貨品整體加幅未及通脹 按年收窄至1.9%

【明報專訊】消委會昨公布2023年度超市價格調查，檢視去年一籃子共300項貨品，發現有54%貨品加價，總平均售價較前年升1.9%，低於同期綜合消費物價指數2.1%的升幅；其中加幅最大的貨品組別為「朱古力／糖果」，達23.7%，消委會分析與去年部分可可豆主要生產國失收有關；其次為升11.7%的「餅乾」及10.6%的「雞蛋」組別。消委會稱，超市貨品整體價格升幅較前一年略收窄，惟個別貨品售價的升幅仍較顯著，建議市民選購產品多格價。

美日禽流感 推升雞蛋價

消委會將300項貨品分為13類共54組貨品，涵蓋本港3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳和惠康，以及其附屬品牌超市。調查顯示，升幅最大的首5個類別均與「食」有關，其中升幅最大為「糖餅／小食」，升近一成（圖1）；類別內6組貨品中，有5組價格均較前年上升。「嬰兒食品／奶粉／尿片」類別升幅排第二，其中「嬰兒食品」組別總平均售價連續兩年上升。平均升幅位列第三的是「麵包／蛋糕／麵包醬」類別。

戰爭天災損供應 食油價急漲

消委會指出，2022年本港面對疫情，有家庭會儲糧，當時「糧油食品」、「罐頭食品」、「急凍食品」3個類別貨品的總平均售價升3.5%至5.4%不等，2023年已轉趨穩定，其中「糧油食品」平均售價跌0.3%，「罐頭食品」跌0.7%。

「糧油食品」類別中，「食油」組別繼2022年上升10.1%之後，去年再升2.5%；7款食油中，有兩款的平均售價升幅頗高，包括「百得利清淡橄欖油」及「獅球嘜初搾橄欖葵花籽油」，分別升29.7%及8.6%。前年底美國、日本等地爆發禽流感，「奶類食品／雞蛋／豆腐」按年升3.4%，該類別下的「雞蛋」組別升幅更達10.6%。

酒價連續第二年領跌 葡萄酒挫2%

「酒類飲品」連續第二年成為總平均售價跌幅最大的貨品類別，跌1.3%，其中「葡萄酒」組別去年再跌1.9%。

百佳回覆消委會稱，原材料供應短缺是導致部分貨品價格上漲的主要因素，尤其是惡劣天氣及禽流感等因素導致可可豆和雞蛋供應量減少。惠康稱，明白穩定的貨品價格和存貨供應對消費者重要，面對運輸成本及來貨價上漲，公司不斷完善全球採購網絡，由疫情前的26個國家或地區增至54個。AEON表示，以一切全為顧客作為經營出發點，努力以物有所值價格，為顧客提供更好的商品和服務。

香港供應商協會副主席何文錦向消委會表示，貨品價格上升的主因包括去年受惡劣天氣影響，導致番茄、橙及可可等農產品產量短缺，俄烏戰爭破壞糧食和物資供應，其中葵花籽油大受影響，引致其他類型的食油包括橄欖油價格大幅上漲。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，市民不論在本地或北上消費，也要貨比三家，切勿「貪平」而過度消費，宜看清楚貨品到期日，「食唔晒又係浪費好多食物」。她又提醒超市集團要秉持社會責任和競爭力，小心衡量加價的必要和幅度。

明報記者

（消委報告）

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