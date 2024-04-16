灣區手記：現金支付與心算 ／文：尚東美

筆者初抵廣州時，便抱着實驗的精神，試行以現金生活。坦白而言並無不可，但會面臨不少問題。首先，雖然國家規定商家必須收取現金，但當筆者購物後嘗試以現金付款，不少商家均說「沒零錢找」，或是冷嘲熱諷，「都沒人用現金啦」，變相令筆者「自行打退堂鼓」或提早準備零錢，免得麻煩對方找贖。

其次，或許因應大部分市民都以電子支付購物，商家逐漸對現金感到陌生，對於簡單運算亦愈發遲鈍。猶記得筆者早前花費19元人民幣購買了一碗麵食，並向職員遞上了50元，眼看對方花了3分鐘亦未能心算應找贖多少，至最後更需利用收銀機才能得出答案，而此類情况屢見不鮮。

此外，筆者雖以現金生活，但亦分別下載了微信及支付寶的應用程式，惟筆者的支付寶帳戶遭鎖定，原因不明。即使筆者按照指示致電客服，連續一周仍無人接聽，令筆者的帳戶至今形同虛設，非常被動。相較之下，還是現金「穩陣」。

總而言之，究竟是現金支付還是電子支付比較理想，筆者認為「打和」，大概過分依賴任何一種支付工具亦非好事吧！

文：尚東美