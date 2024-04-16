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灣區熱搜：「天才少年」劉自鴻雄心大 缺營運經驗

【明報專訊】1983年出生的柔宇科技創辦人劉自鴻曾被稱為「天才少年」，17歲以江西省撫州理科高考狀元身分考入清華大學，2006年取得清華大學電子工程系碩士後，前往美國史丹福大學攻讀工程系博士學位，2012年與校友魏鵬、余曉軍回國創業，目標是製造既高清又可彎曲的新一代顯示屏，聲稱要「定義智能手機的下一個十年」。

消費者不熟品牌 大廠不願合作

2017年，劉自鴻被評為世界經濟論壇「全球青年領袖」，2018年被《財富》雜誌列入「中國40位40歲以下的商界精英」榜單。柔宇曾亮相海內外多個電子展會，展出包括透明可捲起成一支筆的屏幕，在服飾、背包上的小型顯示屏等，但這些產品最終並無量產上市。柔宇科技曾在深圳機場立起一棵「屏幕樹」，每片葉子都是一塊隨風搖動的顯示屏，但現已「熄樹」並圍上圍板。記者在淘寶上搜到柔宇一款電子記事簿，「柔派」手機已難尋蹤影。

有資深業內人士稱，柔宇的癥結在於未能將前沿技術真正商品化、市場化，消費者並不熟悉「柔派」這個手機品牌，三星、華為、小米等手機廠亦不與其合作；而顯示面板是重資產行業，若無法打通上下游，又不能獲得長期高投入，必定面臨現金流困境。

柔宇獨立董事、中央財經大學中國企業研究中心研究員劉姝威曾對內媒稱，3名創始人對開拓市場、創造現金流、保障公司營運缺乏經驗，但她強調，柔宇科技代表中國在全柔性顯示產業的自主研發實力，本可擺脫依靠外國技術的局面，若其倒閉，相關損失難以恢復。

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