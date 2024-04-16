灣區熱搜：遭前員工申破產 摺屏鼻祖前景堪憂 上市失敗陷欠薪醜聞 深圳柔宇：仍在營運

內地工商信息查詢網站「企查查」顯示，深圳市柔宇科技股份有限公司於3月29日新增一宗破產審查案件，申請人為張××，獲深圳市中級人民法院受理。有內媒到柔宇科技廠區門口，發現大門緊閉，無人出入，廠內亦異常安靜。柔宇科技自2020年起官司纏身，包括20多宗強制執行，總金額逾30億元（人民幣，下同），最新一宗為今年3月18日，涉及近1.5億元。柔宇科技發生過多宗員工舉牌討薪事件，創辦人劉自鴻身負26宗「限制高消費」裁決，即因無法償付欠款，不得購買房屋、理財產品、乘坐高鐵一等座或飛機頭等艙等。

創辦人遭限制高消費

4月1日，柔宇科技在微信公號發聲明，指近期有公司離職員工個人以期權結算糾紛名義提出破產審查申請，公司未曾主動申請破產，也未進入破產程序，目前仍在營運。柔宇科技成立於2012年，由「天才少年」劉自鴻與其兩名史丹福校友一同創辦（見另稿），2014年發布厚度0.01毫米的全球最薄可摺疊柔性屏幕。翌年位於深圳龍崗區的柔宇國際柔性顯示基地項目開工，總投資110億元，2018年6月投產，設計產量為每年5000萬片柔性屏幕。同年，柔宇搶在三星、華為等大型手機廠商之前，發布全球首款摺疊屏手機「FlexPai柔派」。

柔宇科技自創立起共完成13輪融資，並於2020年底向上海證券交易所提交科創板IPO申請，擬募資144.34億元，整體估值577億元。不過，柔宇翌年2月撤回上市申請，當時聲稱是公司股東結構問題，但招股書暴露其盈利困境，2017至2020年上半年累計營收5.17億元，累計虧損31.95億元；2018、2019及2020年上半年，柔性屏幕產量為7748片、31.4萬片、4.86萬片，但銷量分別為2099片、5.27萬片及2.21萬片。

「企查查」顯示，劉自鴻持38.6%股份，為最大股東，其餘股東多為股權投資機構，當中不乏大機構如中信資本、深創投、招商證券、前海母基金、越秀產業基金等，亦有香港Jack and Fischer、信輝創富、AMTD Overseas及英美投資機構。去年12月31日，劉自鴻在微博表示：「無論順勢還是逆境，年少還是歲老，人生永遠有一種美好的東西，叫做希望。」但即使如此，外界亦不看好這間「摺屏手機鼻祖」的前景。

明報記者