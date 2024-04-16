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港聞

港聞二

女質疑院方無主動告知 盼交代何時發現

【明報專訊】鄧桂思長女在庭上質疑，聯合醫院無主動告知醫生涉「開漏藥」，「無人主動講過發生什麼事」，至家屬主動查詢始公開事件，希望院方交代調查時序。長女又稱，院方2017年4月曾以「醫生放假」為由解釋未能及時告知，「我想問是否真實情况？」

庭上所見，鄧桂思家屬沒律師代表，長女胡尚佑親自應訊，是研訊首名作供證人。胡尚佑透露，母親於廣東出生，及後來港定居和結婚，任兼職清潔工。她說，母親以往覆診後沒異樣，能和家人正常溝通，2017年2至3月起身體不適，看來疲累和臉部腫脹。

胡尚佑表示，母親2017年4月轉介至聯合醫院求醫，再轉介至瑪麗醫院做換肝手術，當時轉院較緊急，家人沒有追究為何轉院，只集中為換肝事宜奔走。胡尚佑稱父親不宜捐肝，她較為適合，但當時未滿18歲而無法捐肝，最終由別人捐肝。

轉院後獲瑪麗告知或漏藥

胡尚佑透露，母親首次換肝後情况好轉，第二次換肝後神志不清，經常在病牀上閉眼，只能輕聲溝通。2017年4月中，家人坐下冷靜商討，始想起母親病情急促惡化，後來獲瑪麗醫院醫生告知，聯院處方高劑量類固醇藥時應同時處方抗病毒藥。胡和家人曾往聯院查問原因，未獲明確回應，聯院其後公開事故。胡要求聯院交代和家屬溝通的過程，以及院方何時揭發「開漏藥」。

知否帶乙肝菌 說法不一

胡尚佑稱據她了解，涉事聯院醫生林治崑及陳小劍處理不少同類病人，為何單單沒處方抗病毒藥予母親，「當時的judgement（判斷）是如何？」胡提及，聯院2017年5月書面回覆家屬，醫生未察覺母親為乙肝帶菌者，但醫管局同年7月披露調查報告，改稱醫生知悉母親病歷，說法有出入，胡希望了解清楚。

（死因研訊）

相關字詞﹕醫管局 瑪麗醫院 聯合醫院 死因研訊 鄧桂思

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