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港聞

港聞二

鄧桂思案醫生：診症受「干擾」開漏藥 舉例電話會響、有人入來提問 認後果可致死

【明報專訊】聯合醫院約7年前疑「開漏藥」，病人鄧桂思兩度換肝後不治，死因庭昨展開研訊。庭上關注，鄧為乙肝帶菌者，聯院醫生處方高劑量類固醇時，卻沒處方抗病毒藥預防乙肝復發。時任副顧問醫生林治崑作供解釋，診症過程受到「一些其他的干擾」，例如電話會響，亦會有人走入診症室提問。林承認「開漏藥」可導致嚴重後果，包括肝衰竭和死亡。

研訊5人陪審團審理，事主鄧桂思長女到庭旁聽，醫管局和涉事醫生林治崑及陳小劍被列為有利害關係者。庭上透露事件時序（見表），鄧患乙型肝炎和「甲型免疫球蛋白腎病」，分別於2016年8月至2017年2月間到聯院專科門診覆診，會見兩名涉事醫生。其後鄧於瑪麗醫院做活肝和屍肝移植手術，2017年8月不治。

鄧桂思長女胡尚佑作供質疑，聯院無主動告知一度開漏抗病毒藥，至家屬查問才公開事件（見另稿）。涉事醫生林治崑供稱，2016年8月首次門診已從病歷知悉鄧是乙肝帶菌者，故處方減低蛋白尿的藥物。2017年1月，林再次診治鄧，發現病况無改善，更有輕度至中度腎衰竭。林建議鄧接受半年類固醇治療，並分析利弊，好處是改善腎功能，壞處是可能引致乙肝復發。

忘覆診對話 信已解釋風險

林治崑稱不記得覆診具體對話，但處方類固醇須獲病人同意，相信已向鄧解釋風險。林引述國際文獻稱，類固醇劑量應和病人體重掛鈎，鄧生前重51.9公斤，應每日服用51.9毫克類固醇；考慮到藥物副作用，林將劑量減至每日40毫克。

林認同鄧是乙肝帶菌者，處方類固醇時應開出抗病毒藥避免乙肝復發，但他在診症環境受干擾，「不可以關電話，不可以將consultation room（診症房間）門口關上」，最終沒處方抗病毒藥。

團隊「360度」補救免蹈覆轍

在裁判官提問下，林承認當時有意開藥，但「因各種原因」開漏。林承認開漏藥或導致病人肝衰竭和死亡，「我知道有嚴重後果，我就未想到（死亡）嗰一步」。

林強調，聯院腎科團隊事後「360度」補救，避免再有同類情况，例如服用類固醇乙肝病人若拒絕服抗病毒藥，須與資深醫生會面。在盤問環節，鄧桂思長女問林當時診症究竟受哪一種形式的「干擾」。林稱無法回答，「無可能記得每一秒發生什麼事」。

「我都好想知發生什麼事」

有陪審員稱，市民預期醫生正確配方藥物，林有否審視本案，避免事件就此了結。林回答「我都好想知道當時究竟發生什麼事」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 808/17】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕醫管局 瑪麗醫院 聯合醫院 換肝 鄧桂思 死因研訊

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