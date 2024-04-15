手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」

譯「死屍死時四十四」考功夫

聾福會手語團隊為頒獎典禮做了大量事前準備工夫，例如統一每套電影名稱的手語「打法」。任職該會手語傳譯主任的梁毓霖指出，手語傳譯分「意譯」和「字譯」，無一定準則，視乎傳譯內容及上文下理而定，例如傳譯最佳男配角提名電影《死屍死時四十四》時，團隊曾考慮用字譯，即譯成「死/時/44」，但其實電影圍繞一具發現於14樓的屍體及該層一梯四伙的故事，故改為意譯「屍體/發現/4家人/14樓」，為確保傳譯意思準確無誤，他們曾透過社交媒體聯絡導演。

9人一年3.7萬次傳譯服務

聾福會手語中心有9名手語翻譯員，上年度提供逾3.7萬人次的手語傳譯服務予聾人，包括見工、求醫及法律援助等，月均提供逾百次求醫傳譯服務。入行逾30年的中心主任陳玉娟多次為立法會提供即時傳譯，她說手語有一定限制，「始終人只得10隻手指」，舉例曾為前特首梁振英宣讀《施政報告》作即時傳譯，由於當時是首次提出「一帶一路」，只能按字面意思傳譯，後來她與團隊商討後改用意譯，將「一帶一路」譯為「絲綢之路」及「經濟發展」，沿用至今。

難忘疫情記招 譯歌要顧手勢輕重

據香港社會服務聯會網站《香港手語翻譯員名單》，截至上月28日，全港有55名手語翻譯員，政府統計處數據則顯示，2020年全港有47,900人聽覺有困難。入行9年的梁毓霖形容，手語翻譯員每天面對不同壓力，最辛苦是新冠疫情期間常為疫情記者會提供數小時的傳譯服務；至於最困難則是傳譯歌曲，要用意譯及身體語言，手勢輕重亦需隨旋律轉變，舉例她曾為更準確表達歌詞，將接吻的手語由「兩手指尖相觸」，改成「兩手指尖觸臉頰」。

被問到香港聾人支援是否足夠，梁毓霖稱雖然電視節目有字幕，但「聾人的母語是手語」，建議政府設立手語傳譯部門，將現時政府及公共事務提供的手語傳譯服務擴至其他範疇，讓聾人可與健聽人士一樣享受娛樂。

明報記者 黃廸暉