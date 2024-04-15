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中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模

【明報專訊】港大本月初舉辦中學生體驗活動「HKU Taster」，參加者可到牙醫學院在內的4個學院參觀及體驗工作坊。港大牙醫學院助理院長（對外事務）兼新生遴選委員梁耀殷表示，牙醫學士課程相當於「醫科內的一個專科」，學生「要很determined（堅決）、很清楚」才能在中學階段決定報讀，期望體驗活動有助參加者了解學院及課程，惟學院無意從中物色「手藝好」的學生。

2014年起，港大入學事務處會在復活節、聖誕節或暑假期間舉辦「HKU Taster」。今年的復活節體驗有逾百名中二至中四生參與，涉及4個學院的課程，其中牙醫學院安排有關牙科放射學、牙齒組織工程與幹細胞等講座，並讓中學生嘗試製作石膏手指。

招生不看手藝 「畢業就能勝任」

梁耀殷表示，牙醫經常使用石膏「印模」，冀活動參加者得悉「原來（牙醫學院）上課也可以很好玩，並非只是死板地坐着聽講」。他又稱，牙科屬「很專門的一科」，大部分畢業生也會當牙醫，籲中學生選科時想清楚，「大個仔、大個女，決定到真的讀（牙科）才報讀」。

至於供中五、中六生的暑期體驗，學院將安排參加者模擬縫針、補牙。梁耀殷稱一系列體驗旨在讓中學生「玩得開心，知道牙醫學是很活學活用、很手工藝」，強調並非要測試學生手藝；牙科學院招生時不會打量學生的手藝，只要「有心機做、喜歡做」便能掌握，「最終畢業時，每名學生也是一個很competent（能勝任）的牙醫」。

（牙醫註冊修例系列）

相關字詞﹕HKU Taster 香港大學 牙醫學院

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