新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸

政府曾多次增加牙醫學士一年級生學額，由2009/10學年的53個增至上學年的90個。梁耀殷稱，新生人數幾近翻倍，惟學院用地從未增加，嘆「我們也有我們的capacity（容量）」，只能以有限資源培訓眾多牙科生。他憶述，學院曾試過由「分兩更」變成「分三更」訓練學生，新冠疫情時更要轉換不同課堂時間表，「（學院）如要維持高水準、招牌繼續靚的話，要用很多方法」。

醫衛局：研有否地方擴展

醫衛局回覆本報查詢會否擴建菲臘牙科醫院或新建教學醫院時表示，菲臘牙科醫院正與港大牙醫學院探討整合及更好運用現有設施及空間，當局將研究有否合適地方擴展。局方提到，該醫院過去3年斥逾4600萬元改善樓宇基建及設施，包括更換牙科手術椅及儀器，例如數碼口腔掃描器和打磨機，另分別於2023/24、2024/25年度獲額外撥款2950萬元及約2000萬元做小規模工程。

翻查港大牙醫學士課程聯招（JUPAS）收生分數，去年收分中位數經「加權」後為6科48分，按年升1分。梁耀殷稱，過去5年聯招與非聯招的新生比例一直維持約7：3，比例並非「劃線」，「基本上是一個參考」。他說，學院有意繼續招收約七成聯招新生，認為有助取錄不同類型的學生，「Local School（本地學校）的學生讀書一定很強，國際學校則比較多元發展」，形容七三比「合適」。

牙醫學院一般在中學文憑試（DSE）放榜後安排面試。梁耀殷稱，面試官將觀察學生是否有心、有興趣當牙醫。他形容牙科「是很活學活用、很貪玩的事物」，「貪玩、鍾意做手工、鍾意對人，也是一些我們覺得有幫助的特質」，並提到學院每年取錄不少傑出運動員，最高峰是一學年招收9人，形容該批學生「花很多時間在運動上，仍維持頗高的分數」，反映他們專注力強、時間分配佳、抗壓能力高，「入到來的，也一定畢到業」。

（牙醫註冊修例系列）