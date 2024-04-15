修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」

明報記者 張逸羲 葉希雯

本報向醫務衛生局查詢為何認為目前牙科畢業生臨牀經驗要改進、實習期如何提升臨牀經驗，該局回覆稱臨牀實習令牙科畢業生等新入行者更好地準備執業，所獲臨牀及應變經驗非校內培訓可比擬，強調絕大部分持份者包括牙管會和港大牙醫學院均支持落實建議。

稱後期培訓需跟進病人 無異執業

港大牙醫學士課程是六年制，梁耀殷稱，學生三年級起要長時間臨牀培訓，畢業前最後一年幾乎涵蓋全數課時，並須定期評核鑽牙、打針、評估智慧齒等項目，不合格要補考或留級，與筆試同等重要。他說牙科生需從基本的印製牙模學起，再到在模擬人頭練習，後來要致電預約和跟進真實病人，與正式執業無異，讓學生「了解病人需要、明白病人感受……這些不是做一年、一時三刻可以做到」。

立法會上周首讀及二讀《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，包括要求本地培訓牙醫實習至少一年，非本地培訓牙醫正式註冊前亦須接受評核期，在衛生署牙科街症等崗位輪流工作。被問到新增實習要求是否反映目前牙醫臨牀培訓仍不足，梁耀殷稱難作評論，「培訓永遠無話足夠」，畢業生「出到來世界是另一回事」，相信實習期間密集式培訓一定「有賺無蝕」。他提到，曾有畢業生反映在私營診所面對很多實際運作上的困難，「爆水喉怎辦？姑娘鬧交怎辦？這些學校不會教的」。

至於學生對增設實習期的看法，梁耀殷說修例並非學院或學生可決定，政府投放大量資源培訓牙醫，「讀牙科和讀法律都是一樣給這麼多學費，但是牙科成本高很多」。教資會數據顯示，2022/23年牙醫學士課程人均教學開支為29.8萬元，為所有學科之最，高於排第二的醫科（27萬元），亦是法律以至人文學科的約兩倍。

「成世都做牙醫 多一年實習無分別」

梁耀殷稱，不排除實習期將影響新生報讀牙科意欲，相信學生自有考量，「（牙科生）基本上成世都會做牙醫，做多一年（實習），時間上無分別，亦未必是壞事」。

醫衛局回覆稱，近年牙醫業界不時反映，應為新入行者提供實際工作場景累積臨牀經驗，確保他們掌握專業知識之餘，亦有純熟手藝及專業態度，在不同狀况做臨牀判斷。該局又稱，實習可讓新入行者在醫院及診所工作，學習應對未經篩選、不同狀况的真實病人，與其他牙醫和牙專人員共事，並增進病人溝通技巧等，不同於在模擬或受控場景以假人模型或經篩選個案就特定治療程序的培訓。

學生有份商實習細節

醫衛局：修例無關人手

局方續稱，牙管會、衛生署和港大牙醫學院正討論實習細節，本地牙科生亦有參與，包括設計輪轉工作的安排。政府擬最快明年畢業牙科生已要實習，被問到是否因衛生署牙科人手空缺嚴重，該局稱實習和評核期有助保障病人安全，應盡快推行，與牙醫人手供求無關，具體落實時間視乎實際立法進度。

（牙醫註冊修例系列）

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