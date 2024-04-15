組裝合成產業 粵港協作擬增

鄭子龍表示，政府另外將加強與大灣區「組裝合成」供應鏈的溝通和協作，包括定期發布「組裝合成」年度整體規劃，預告未來將推出的「組裝合成」項目，以協助業界及早規劃生產設施；同時會實施「組裝合成」製造商認證計劃，以提升組件在生產過程和品質的監督。他又指，在構建粵港「組裝合成」產業鏈方面，會為「組裝合成」做好研發、品質認證和國際市場推廣，以推動大灣區「組裝合成」建築產業協同發展，不再停留鼓勵使用層面。

房協首MiC項目竣工

料第二季入伙

此外，房協位於沙田乙明邨的長者住屋項目「松悅樓」亦於早前舉行竣工典禮，為全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋。其地下和一樓以傳統鋼筋混凝土興建，2至9樓共8層住宅則由鋼製MiC組件建成，並提供64個長者友善及無障礙單位。松悅樓早前收到100個合資格申請，已全數租出，首批住戶預計今年第二季入伙。