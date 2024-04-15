組裝合成產業 粵港協作擬增

【明報專訊】發展局提出多項措施加強「組裝合成」建築供應鏈，目前多個公營及非政府機構如房委會、房協及市建局等，已開始採用或試行「組裝合成」（MiC）建築法，至今有關項目超過70個。發展局助理秘書長（組裝合成）鄭子龍昨於發展局網誌表示，當局會於今年展開研究工作，考慮以投資方式支持「組裝合成」產業發展，研究方向包括探討投資「組裝合成」供應鏈的機會、形式、風險和回報，以及對整體經濟的益處等，以支持產業持續發展。
鄭子龍表示，政府另外將加強與大灣區「組裝合成」供應鏈的溝通和協作，包括定期發布「組裝合成」年度整體規劃，預告未來將推出的「組裝合成」項目，以協助業界及早規劃生產設施；同時會實施「組裝合成」製造商認證計劃，以提升組件在生產過程和品質的監督。他又指，在構建粵港「組裝合成」產業鏈方面，會為「組裝合成」做好研發、品質認證和國際市場推廣，以推動大灣區「組裝合成」建築產業協同發展，不再停留鼓勵使用層面。
房協首MiC項目竣工
料第二季入伙
此外，房協位於沙田乙明邨的長者住屋項目「松悅樓」亦於早前舉行竣工典禮，為全港首個以鋼製MiC興建的長者房屋。其地下和一樓以傳統鋼筋混凝土興建，2至9樓共8層住宅則由鋼製MiC組件建成，並提供64個長者友善及無障礙單位。松悅樓早前收到100個合資格申請，已全數租出，首批住戶預計今年第二季入伙。