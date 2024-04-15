採訪手記：快艇之旅意外發現

可惜大灣區今個春季天公不作美，冷空氣與回南天「梅花間竹」，海上要麼大風要麼大霧。過了快一個月，記者終於收到對方通知，天氣轉好，可安排出海參觀。從廣州去珠海香洲港，再搭船去桂山島，一班來自粵港澳三地的記者與科研人員共約15人，甫落船就在碼頭轉搭快艇，前往「澎湖號」養殖平台。

只見船家一轉正方向就開始加速，船舷兩側翻起半米白花，剛剛才到達的桂山島又被遠遠拋在背後。遇着有浪時，快艇還被輕輕拋起再撻下，一船人不禁「哇」「啊」地大呼小叫；轉彎時，海水「兜口兜面」濺到船上，幾名電視台女記者頓時妝容失色，原本精緻的髮型都被「撻成一塊」。

船家卻半帶嘲諷說，「這算什麼？今天是小潮，如果是大潮，浪比這大3倍」。一名出海經驗豐富的老記者也說，這種15人快艇體型較大，「壓得住浪」，已經算穩，若是限載6至8人的小船「拋」得更厲害。他提醒記者「拿好手機」，萬一失手跌入海中得不償失。

記者自我檢討，確實不應一邊搭快艇一邊用手機，但除了忍不住想拍攝海上美景，還想打開地圖看看走到哪裏，更意外發現行駛途中一度失去內地信號，手機「回到」了香港的網絡呢。