話你知：政界曾倡桂山填海供地予港

現時桂山島與旁邊的中心洲、牛頭島三者連成一體，正是利用當年石礦的尾礦（礦渣）填成，如今仍見到礦山舊迹。2009年港珠澳大橋動工，中交四航局2010年12月在牛頭島建設隧道沉管預製工廠。大橋完工後，該廠又於2018年6月接力製造深中通道沉管。

新民黨主席葉劉淑儀2018年曾向特區政府建言，可向中央申請在桂山島附近填出1000至2000公頃土地，建橋到大嶼山南部，或者以渡輪與香港市區相連，解決香港土地問題。

2020年全國「兩會」，民建聯提議在桂山島建設「香港城」，建設住宅商業、專上教育、科研及現代物流和工業，成為新型經濟中心，盼望珠海將填海土地「租借」給香港50年，並可續期。香港房地產協會同年9月提出「桂山島發展項目」，倡議填海70平方公里、興建28萬個房屋單位，並可建設醫療安老、物流、教育文創、綠色建築等不同產業園區。該協會當時建議，由大灣區各市成立「聯合開發基金」主導開發桂山島，執法與司法權則由香港代行。

當年更有港媒放風稱中央正研究以「橫琴模式」發展桂山島並租予香港。實際上，桂山島北側為中華白海豚自然保護區，島上有港口、漁政、海關、緝私等政府機關，以及氣象、能源等基礎設施，部分區域為軍事禁區，難輕言開發。現任特區政府上台後力倡北部都會區，桂山島填海不了了之。