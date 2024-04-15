灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給

沿海各地紛設 技術路線各異

2017年，挪威三文魚生產商薩爾瑪集團設計的深海半潛式智能網箱「Ocean Farm 1」在山東青島完工。受此啟發，山東自主研發了桁架類智能深水網箱「深藍1號」，2018年建成。2023年，「支持深遠海養殖」寫入當年「一號文件」（支持農業發展的中央文件），2024年重提，並被提升至維護國家糧食安全的戰略高度。

中國海洋大學原副校長董雙林曾對內媒稱，中國淡水資源不足，提高內陸水產養殖產量的途徑受限，近海養殖又接近承載力極限，走向遠海是大勢所趨。中科院廣州能源所副研究員王振鵬亦稱，遠海水體更清潔、水流更快，魚類活動空間更大，產量、品質都提升，以「澎湖號」的鮸魚（石鰲）為例，養殖半年時間內重量翻倍，「3斤的魚苗長到6斤，另一批5斤的魚苗長到10幾斤，而且損耗率低，存活率96%，獲得客戶好評」。

機械化智能化 須確保能源供應

他亦表示，遠海養殖的主要難題是抗風浪、物資及能源供應，「例如漁民在海面上放置傳統的塑料網箱，颱風一來什麼都沒有了」。若要常駐海上作業，就要解決漁工生活物資輸送和儲存；若想機械化自動投食、實時監測、吊裝運輸、冷藏甚至加工功能，則必須有能源供應。王強調，機械化作業可減少人手，「澎湖號」最少只需駐兩人就可完成全部作業，傳統網箱魚排可能要15人。他透露，目前不同類型的「海洋牧場」普遍由能源機構牽頭研發，除利用波浪能及太陽能的「澎湖號」，還有中廣核集團旗下的汕尾陸豐「風漁融合」項目，利用海上風力發電裝置的電力及下方空間養殖貝類、蠔及魚類，同樣「零碳排放」。

目前全國已投產最大型養殖平台為福建的「寧德1號」，養殖水體達6萬立方米；而3萬立方米的湛江「海威2號」則是廣東最大。目前，深圳正建設4艘10萬公噸級大型智能化養殖工船，計劃2025年建成試運，擬養殖東星斑、虎龍雜交斑、金鯧和高體鰤（紅甘）等名貴魚類，預計年產量可達2.2萬噸。珠海市亦計劃兩年內新增9座智能養殖平台，建造兩艘大型養殖工船。