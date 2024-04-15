灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚

設減搖系統 遇「蘇拉」依然穩定

一登上「澎湖號」，中科院廣州能源所副研究員王振鵬叮囑記者脫下救生衣，「這裏用不着」。這座「日」字形海上養殖平台長66米，寬28米，安裝了四角錨泊的智能減搖系統，設計目標為在四級海况（內地指浪高1.5至2.5米，相當於本港和緩至清勁風力時，海有小到中浪）時搖晃不大於2度。王振鵬介紹，「澎湖號」屬「半潛式」，「別看水面上只有4米，水下還有12米」，自2019年6月投產後經歷多次風暴考驗，去年9月2日更遭熱帶氣旋「蘇拉」正面襲擊，人員全部撤離，但平台依然姿態穩定、通訊暢通。

波浪能太陽能發電 自給自足

「澎湖號」整個頂部都是太陽能板，在一側有兩塊巨型波浪能發電板，被海浪無間斷地上下推動，透過聯動的液壓裝置發電。王振鵬稱，船上設60kW波浪能、60kW太陽能發電裝置，完全可滿足「澎湖號」日常運作，實現零碳；雖配有柴油發動機，但只在整體上升、下潛的「大動作」時開過，絕大多數時候「備而不用」。「新能源是有不穩定的問題，有時候天氣不好，浪大、太陽小，或者浪小的時候太陽大」，他介紹，全部電能會先儲在船底的蓄電池，再透過電池穩定釋放電力，龐大的電機系統又同時為「澎湖號」的平穩錨泊提供配重。此外，「澎湖號」設有污水處理及海水化淡装置，可生產足夠淡水供漁工生活使用，「但他們（工人）出於習慣，飲用水還是喜歡從岸上運」。

裝有專業氣象系統 正研AI監魚

王振鵬說，「澎湖號」造價2000萬元（人民幣，下同），但作為實驗平台，每年還會投入數百萬做技術升級，「例如我們給水下網箱加上鍍鋅鋼結構，網衣從單層改為雙層，可以防止鯊魚或是外來物件撞擊，減少魚和網衣之間的摩擦，降低損傷率」。當天到「澎湖號」安裝水下監視器的南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州）高級工程師許銳則表示，正研發可實時分析魚類外觀和游動形態的AI系統，「一旦發現魚有病斑或者游得不正常，可及時預警並處理，減少死亡率」。許銳說，這套系統仍在蒐集數據、建立模型的階段，因各種魚類習性、表現不同，AI需時「學習」總結。

「澎湖號」裝有專業級氣象和環境監測系統，可實時回傳海域氣壓、溫度、濕度、風力、葉綠素濃度、pH值、溶解氧、鹽度等數據。王振鵬稱，養殖平台像是人工浮島，可以「1+N」砌上各類功能，例如作為海中垂釣平台接待遊客。

除了實驗平台「澎湖號」，目前中科院廣州能源研究所旗下有3款養殖平台，最簡單的是在溫和海域單純養殖及供工人居住的「海威」系列，其次是在開闊海域的大型漁業工場「普盛」系列，最高級的是休閒漁旅平台「閩投」系列。「閩投」系列共有9台，上設接駁碼頭、直升機停機坪、客房、泳池、會議室、餐廳，可接待150名住客，儼然海上度假村，最高造價超過1億元，當中「閩投1號」已在福州對開海域運營。

「我們在澎湖號上，經常看到香港人開船到附近釣魚，幾乎每天都有。」中科院廣州能源研究所海洋能研究室主任盛松偉說，他去年應香港漁護署邀請來港交流，向本港漁業協會、漁業公司及旅遊公司介紹「澎湖號」，並到香港仔、南丫島考察。他指出，香港海洋文化興盛，港人願出海遊玩、約朋友到海上聚會，「南丫島也有魚排，讓遊客體驗撈魚、餵魚；還有香港仔的海鮮畫舫，本質上也是漁業與旅遊業的結合」。但他強調，香港漁業作業方式傳統，機械化、智能化不如內地，故有香港漁業公司聯絡希望引進海上養殖平台。

魚獲售港 有港企擬引進技術

盛松偉還稱，香港也是內地魚獲重要市場，「澎湖號」過去生產的金虎斑、龍躉等魚獲，全部由香港的水產公司收購，「香港人對品質要求高，有公司看中我們平台水體乾淨、不添加藥物，養出來的魚質量高，價格也可以賣得貴些」。他又稱香港面向國際市場，廣東未來在海上養殖平台產出的大量高品質水產，可透過香港售予全球，市場空間廣闊。

明報記者 林迎