明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名

【明報專訊】長洲搶包山決賽下月15日晚舉行，選拔賽昨午於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，有236人報名，包括140男和96女，年齡介乎18至73歲，最後有89人出席，於近32℃高溫下競逐12個決賽席位。多名大熱門如九屆「包山王」郭嘉明、2019年「包山后」龔子珊均入選，另有首次參賽的攀樹運動員以首名成績晉身。

35歲的馬學銘（圖二）首次參賽，即於複賽以42秒43完成上落包山奪得第一名。他形容自己是攀樹運動員，曾參加不少比賽和訓練，一直想參加搶包山比賽，惟忘記報名，今次終在朋友支持下報名參加。他說對成績感到意外，「已經當自己贏了，可以掂到包山的包」，又稱會放鬆心情享受賽事，不會給自己壓力。

郭嘉明則以44秒03第三名出線，去年他未能在指定時間內着地被取消資格，他說今年目標是3分鐘落到地，對成績有六成把握，其餘視乎天時地利。策略方面，郭稱除了盡快上到包山頂，亦會預留多點時間落地。

女選手方面，龔子珊以54秒73成為第一名。對於勁敵之一、多屆「包山后」黃嘉欣今年因懷孕未有參賽，龔子珊笑言「唔多唔少」對賽事較有信心，同時亦說另外兩名晉級女選手雖是首次躋身決賽，但均有攀石經驗，不會輕敵，並計劃加強鍛煉體能。

相關字詞﹕搶包山 搶包山比賽 長洲太平清醮

上 / 下一篇新聞

修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引
梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
建造商會自願安全記分制 百工地試行
建造商會自願安全記分制 百工地試行
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
組裝合成產業 粵港協作擬增
組裝合成產業 粵港協作擬增
劫找換店疑犯落網 案前過大海
劫找換店疑犯落網 案前過大海
車禍休班救護員留醫兩日不治
車禍休班救護員留醫兩日不治
轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材
轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
採訪手記：快艇之旅意外發現
採訪手記：快艇之旅意外發現
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客