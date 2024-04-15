首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名

35歲的馬學銘（圖二）首次參賽，即於複賽以42秒43完成上落包山奪得第一名。他形容自己是攀樹運動員，曾參加不少比賽和訓練，一直想參加搶包山比賽，惟忘記報名，今次終在朋友支持下報名參加。他說對成績感到意外，「已經當自己贏了，可以掂到包山的包」，又稱會放鬆心情享受賽事，不會給自己壓力。

郭嘉明則以44秒03第三名出線，去年他未能在指定時間內着地被取消資格，他說今年目標是3分鐘落到地，對成績有六成把握，其餘視乎天時地利。策略方面，郭稱除了盡快上到包山頂，亦會預留多點時間落地。

女選手方面，龔子珊以54秒73成為第一名。對於勁敵之一、多屆「包山后」黃嘉欣今年因懷孕未有參賽，龔子珊笑言「唔多唔少」對賽事較有信心，同時亦說另外兩名晉級女選手雖是首次躋身決賽，但均有攀石經驗，不會輕敵，並計劃加強鍛煉體能。