5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情

北上分流無連假 料難吸客

太平清醮吃平安包是節日傳統，郭予泉向本報表示，預計銷情較去年差，指通關後長洲人流大減，加上正日為周三，沒有連假，難吸引市民到訪長洲，預計當日會賣出1萬至2萬個包。郭錦記負責人郭先生同樣稱正日並非周末，預計生意額難達高峰，盼與去年相若。

有嘆無加價已是優惠

位於碼頭附近、售賣長洲馳名大魚蛋的小食店的負責人翁先生說，通關後太多港人選擇北上消費，料生意較去年少約三分之一，「什麼時候輪到長洲？我們的船費來回都要幾十元，跟坐車到內地差不多價錢」。他又稱太平清醮當日有封路，限制人流方向，形容「好似罰緊（商戶）」。

售賣太平清醮系列產品的紀念品店店主楊先生說，去年通關不久，又有消費券，生意甚好，但今年經濟低迷，又受北上熱潮影響，料人流和生意較去年少兩至三成。他說紀念品生意難做，「要買東西都買了」，而且來貨、人工、運輸等成本全部升，大嘆「無加價已經是做優惠」。

太平清醮重點活動之一的搶包山決賽5月15日晚上11時半至翌晨0時45分舉行，得分最高的男女健兒將獲勝，而在指定時間內摘取最多平安包的參賽者可獲「代代平安獎」。另一焦點活動「飄色會景巡遊」詳情有待公布。