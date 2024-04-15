建造商會自願安全記分制 百工地試行

15項不安全記分4項「獎分」

滿15分強制讀1天改進課程

據了解，「安全表現記分制度」目的是鼓勵前線人員遵守各項安全準則，使他們能理解並承擔在安全操作中的責任，並對個人安全表現負責，對象涵蓋整個前線建造業團隊，包括承建商、分包商的前線管工及工人等。首階段記分制選取了15個爭議較小的記分項目和標準，例如沒佩戴安全帽或安全帶等，作為試行參考；同時設4個「獎分」項目，用於扣減「記分」，例如就讀入職安全課程、觀看安全影片等。

根據記分制要求，若前線管工或工人因不安全行為被記滿10分或以上，可自由選擇是否參加記分制所確認的半天安全改進課程，完成課程後可扣減3個「記分」；被記滿15分或以上，雖然毋須停工，但要強制參加一天安全改進課程，完成後可扣減6個「記分」。改進課程費用會由承建商負責，至於前線人員因參與課程而失去的薪酬，則需自行承擔。

各參與承建商及分包商需委派「管理員」以紙張形式記錄前線人員的不安全行為，每周再將紀錄輸入至建造商會提供的網上表格中，供後續分析和改進使用，上傳的紀錄只會用作儲存，資料內容不會外泄。另外，前線人員的不安全行為發生一年後，相應項目的分數將自動取消。

建商「管理員」記錄 上傳分析

業內人士透露，建造業議會或最快下半年推出「前線人員安全表現紀錄」，為避免資源重疊，建造商會先試行一段時間，約5月底作首階段檢討，之後與建造業議會商討移交此試行制度所得的經驗及數據，協助優化及調整推出「前線人員安全表現紀錄」的相關安排。

消息又稱，這次試行的記分制度獲香港建造商會、香港註冊承建商商會、香港建築業承建商聯會、 工會、分包商聯會、機電工程商聯會及註冊專門行業承造商聯會的支持。

明報記者