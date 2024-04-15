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港聞

港聞二

證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數

【明報專訊】優化交易機制亦為小組倡議改善重點之一，當中股票買賣差價被視為投資者主要成本。港股買賣差價佔交易成本比例遠較其他主要市場為高，今年上半年港交所（0388）將就收窄差價方案諮詢市場。另港交所會研究檢討每手交易單位，市場有聲音指目前安排缺乏一致。單以藍籌為例，每手股數差異極大，由50股至2000股都有（見表），內地則統一每手100股。

高盛：差價高致成交遜

港交所和證監會正研究縮窄最低上落價位，以降低買賣差價，減低投資者間接交易成本。高盛早前發表研究報告，指港股差價的交易成本達0.2%以上，遠較紐約及東京市場的0.01%至0.02%高，是港股流轉率偏低、中概股成交遠低於美股ADS的主因。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，目前現貨買賣差價不理想，股價愈細，差價愈大，例如股價0.01元，差價0.001元，即下一價位是0.011元，升幅達10%；至於股價若0.25元以上，現差價為0.005，每升一個價位為0.255元，升幅2%。盈富基金（2800）成交額有時超越騰訊（0700）等大藍籌，他認為原因之一是ETF差價較窄，認為差價最少應與ETF看齊，甚至更窄，才吸引入市。

陳志華料改每股交易可行

至於交易單位，股市目前以「手」為單位，不能單股買入，每手股數則由發行人決定，現指引只規定每手買賣單位不高於90萬股、價值超過2000元；目前市場所見，每手由10股到1萬股不等。市場有聲音指這制度阻礙散戶入市，港交所擬全面檢視，包括手數安排、收費等。

陳志華亦同意改善交易「手數」問題，以降低入場門檻，吸引投資，而每股買賣在外地很普遍，「在香港買比亞廸（1211）一手要10萬元，在美國買特斯拉（Tesla）只需約千多港元（每股），人人也負擔得起」。但現時有不少港股股價甚低，即使藍籌股，股價逾百元亦只有10隻，每股交易是否可行？他指絕大多數券商收費都設「最低消費」，相信可解決。他承認上市公司可能另有考慮，因為會多了很多股東，尤其是在股東大會以「數人頭」方式表決的公司或會關注。

（香港怎麼辦）

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