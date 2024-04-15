明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引

【明報專訊】優化上市機制為小組建議重點之一，當中除了已完成GEM改革及放寬發行人回購股份限制等外，中長線措施亦包括研究優化首次公開招股（IPO）的「價格發現（price discovery）」流程，研究方向包括讓更多機構投資者有機會參與價格發現、有更大定價權。證監會前主席梁定邦指出，優化新股價格發現，最直接的方法就是物色更多機構投資者，包括對冲基金、家族辦公室等，參與建簿過程，改善價格發現，令發行價更貼近市場，減少出現新股上市首日股價「潛水」情况，提高新股市場吸引力。

為吸引更多企業來港上市，港交所（0388）將研究優化新股價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求；亦會研究改善上市衍生認股證、牛熊證上市要求和安排，為設計新發行產品提供彈性。

近年多隻新股上市首日股價潛水，嚴重影響投資者購買意欲，港交所行政總裁陳翊庭日前指出，將檢視新股價格發現程序，令有議價能力的機構投資者與發行人及中介人「博弈」，令定價吸引。

憂礙股東投資 不宜參考18C做法

梁定邦稱，新股上市後潛水，很大可能因定價太高，優化新股價格發現最直接方法，就是在建簿過程盡量物色更多機構投資者參與，尤其去年開始，對冲基金參與新股趨多。

超購回撥上限 應研上市後交易模式

現時為特專科技公司而設的上市規則（18C）下，至少五成發售股份須分配予「獨立定價投資者」（即機構投資者，以及管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億元的其他類型投資者），以優化定價過程。梁稱，由於目前新股很難找到錨定投資者（anchor investor），港交所去年11月起允許原有的內部股東可成為IPO投資者，但前提是維持公眾持股量。尚未獲利的特專科技公司，內部股東也可與錨定投資者一起參與IPO，為避免內部人士操縱價格，故規定「獨立定價投資者」須有一定股份比例。但他認為優化特專公司以外新股價格發現不應以此為參考，因會不利新股吸引內部股東投資。

至於應否下調新股公開發售部分超購回撥上限，他指回撥機制是1990年代引入H股時推出，當時曾提出要不時檢討。回撥是指當新股供散戶認購的部分錄得高倍數超額認購時，將更多原供機構投資者認購的股份撥給散戶，該機制被指偏向短線買賣的散戶，增加新股掛牌後股價下跌的壓力，他指影響新股首日交易的價格因素非常複雜，因除散戶外，對冲基金也在IPO建倉。他認為任何改變前都應研究新股上市後最少首兩周的交易模式。

至於檢討公眾持股量，他指現時國際市場大趨勢不是公眾持股量總佔比，而是視乎持有每手買賣單位的股東總數，以及3至6個月最低換手率等。

（香港怎麼辦）

上 / 下一篇新聞

修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
建造商會自願安全記分制 百工地試行
建造商會自願安全記分制 百工地試行
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名
首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名
組裝合成產業 粵港協作擬增
組裝合成產業 粵港協作擬增
劫找換店疑犯落網 案前過大海
劫找換店疑犯落網 案前過大海
車禍休班救護員留醫兩日不治
車禍休班救護員留醫兩日不治
轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材
轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
採訪手記：快艇之旅意外發現
採訪手記：快艇之旅意外發現
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客