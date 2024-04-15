梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引

為吸引更多企業來港上市，港交所（0388）將研究優化新股價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求；亦會研究改善上市衍生認股證、牛熊證上市要求和安排，為設計新發行產品提供彈性。

近年多隻新股上市首日股價潛水，嚴重影響投資者購買意欲，港交所行政總裁陳翊庭日前指出，將檢視新股價格發現程序，令有議價能力的機構投資者與發行人及中介人「博弈」，令定價吸引。

憂礙股東投資 不宜參考18C做法

梁定邦稱，新股上市後潛水，很大可能因定價太高，優化新股價格發現最直接方法，就是在建簿過程盡量物色更多機構投資者參與，尤其去年開始，對冲基金參與新股趨多。

超購回撥上限 應研上市後交易模式

現時為特專科技公司而設的上市規則（18C）下，至少五成發售股份須分配予「獨立定價投資者」（即機構投資者，以及管理資產規模、基金規模或投資組合規模至少達10億元的其他類型投資者），以優化定價過程。梁稱，由於目前新股很難找到錨定投資者（anchor investor），港交所去年11月起允許原有的內部股東可成為IPO投資者，但前提是維持公眾持股量。尚未獲利的特專科技公司，內部股東也可與錨定投資者一起參與IPO，為避免內部人士操縱價格，故規定「獨立定價投資者」須有一定股份比例。但他認為優化特專公司以外新股價格發現不應以此為參考，因會不利新股吸引內部股東投資。

至於應否下調新股公開發售部分超購回撥上限，他指回撥機制是1990年代引入H股時推出，當時曾提出要不時檢討。回撥是指當新股供散戶認購的部分錄得高倍數超額認購時，將更多原供機構投資者認購的股份撥給散戶，該機制被指偏向短線買賣的散戶，增加新股掛牌後股價下跌的壓力，他指影響新股首日交易的價格因素非常複雜，因除散戶外，對冲基金也在IPO建倉。他認為任何改變前都應研究新股上市後最少首兩周的交易模式。

至於檢討公眾持股量，他指現時國際市場大趨勢不是公眾持股量總佔比，而是視乎持有每手買賣單位的股東總數，以及3至6個月最低換手率等。

（香港怎麼辦）