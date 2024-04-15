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港聞二

唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢

【明報專訊】近年港股疲弱，過去帶動香港國際金融中心地位騰飛的新股集資活動，以至整個股市一沉不起。曾任證監會及港交所上市委員會主席的唐家成去年8月出任促進股票市場流動性專責小組（下稱小組）主席，帶領成員在個半月間向政府提交建議。唐家成接受本報專訪指出，股市表現和成交受經濟、地緣政治、利率及交易機制等因素影響，除設法完善交易機制，亦宜把握衍生產品成交逆市增長的機遇，尋求多元化發展。

明報記者 劉德斌、梁慧雯

去年10月中，小組就提升市場流動性和長期競爭力向政府提交建議，政府基本全面接受，分別在去年10月《施政報告》及今年2月《財政預算案》列出多項措施，如調減股票交易印花稅及港交所減收市場資訊費等已隨即實施，其他中長期措施亦陸續展開諮詢及籌備工作（見表）。

「提升市場流動性是一項長期工作，我知道港交所和證監會一直非常重視這項工作，除落實已公布的措施，也在研究很多中長期的改革建議。」唐家成相信未來還會推出各種完善市場機制、促進市場發展的措施。

身兼港交所非執行董事的唐家成稱，儘管去年現貨市場受外圍影響成交偏軟，但ETF和衍生產品成交量卻創新高，帶動業績增長。這說明經過多年發展，香港金融市場多元化戰略初見成效，各種產品百花齊放，早已不再單靠股票交易。預算案提出的措施，亦包括研究優化衍生產品的持倉限額及保證金安排，尋求為期貨、期權交易拆牆鬆綁。

金融產品服務愈多愈吸客

港交所統計顯示，港股日均成交去年已連續第二年下跌，至約1050億元，兩年間累跌約37%；但同期期貨、期權衍生產品成交量卻連增4年，去年全年總成交合約3.3億張創新高（下圖），4年間累增逾兩成半。除國企指數及科技指數期貨、期權等旗艦產品外，人幣期貨、MSCI中國淨總回報期貨等中國相關產品去年成交同創新高。

唐相信港交所正籌備的人幣國債期貨將為國際投資者提供管理人幣利率風險的工具，有助香港作為國際風險管理中心和全球離岸人民幣業務樞紐的發展，「作為國際金融中心，香港市場的金融產品愈豐富、提供的服務愈全面，就愈能夠吸引來自四面八方的投資者」。

與國際同行相比 新業務空間很大

衍生產品去年交易費及交易系統使用費收入約22.5億元，惟相對股票現貨相關收入近28億元仍略低。被問及衍生產品是否有機會成為本港金融市場增長點時，唐稱「與國際交易所同行相比，港交所的股票業務對收入貢獻比較高，意味多元化發展的空間還很大，還有很多可大力開拓的新業務」。他強調開拓新業務同時，一定要守住股市優勢，對於國際金融中心的未來至關重要，因「一旦失去就很難再找回」。

對近期網上流傳本港成為「國際金融中心遺址」的言論，他完全不同意，強調香港擁有世界一流銀行、保險、證券和資產管理等多個金融行業，共同奠定國際金融中心地位，不能單以股市冷熱衡量實力。「短期內投資者的情緒變化和股市波動難料，但長遠看，我非常看好香港市場前景，因支持香港成為國際金融中心的核心優勢沒改變。我們擁有國際一流的法治水平、穩健的金融基礎設施、便利的營商環境、簡單的稅制、優秀的人才，中國經濟的發展潛力仍然巨大；而且我們還不斷努力改革市場、提升國際競爭力。」

（香港怎麼辦）

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