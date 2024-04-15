立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭

【明報專訊】今日是「全民國家安全教育日」，港澳辦主任夏寶龍將率領港澳辦全體領導班子以視像方式參與開幕典禮並致辭。特首李家超表示，熱烈歡迎夏寶龍參與典禮，政府將繼續提高市民國安意識和責任感，確保社會對國安風險保持警覺。保安局長鄧炳強昨出席國安教育活動時表示，國安法律制度及執行機制雖已完善，仍不能掉以輕心，政府將密切留意形勢變化。
李家超：續提高市民國安意識
鄧炳強：不能輕心 留意形勢
今日是《基本法》23條立法實施後首個「全民國家安全教育日」，特區國安委今早在灣仔會展舉行開幕禮，政府昨日公布夏寶龍將率領港澳辦全體領導班子以視像方式參與，夏同時擔任主禮嘉賓並發表「主旨致辭」。保安局轄下紀律部隊今早將舉行聯合升旗儀式。
李家超表示，今年國安教育日具特別重大意義，既是國家「總體國家安全觀」提出10周年，也是完成23條立法後首個國安教育日。他稱，23條立法要求特區政府開展國家安全及守法意識教育，將透過國安教育日提高全港市民的國安意識和責任感，確保社會對國安風險保持警覺。
消防處、海關、民安隊及醫療輔助隊昨日趁國安教育日前夕舉辦開放日，其中消防處開放將軍澳消防及救護學院，逾1.1萬人參加，現場設有攤位遊戲、示範滅火及救援工作等。律政司長林定國出席消防處開放日後，在社交網站表示有別消防工作，維護國家安全「人人都可以走上『前線』」，呼籲市民主動認識國安意義和重要性。鄧炳強昨出席由政協青年聯會舉辦的「社區國安教育日」時致辭，表示雖然已完善維護國家安全的法律制度及執行機制，惟不能掉以輕心，冀各界一同參與和推動國安教育。
另外，前律政司長梁愛詩昨接受中新社訪問表示，這次23條立法順利通過證明國安教育取得成效，反映社會對一國兩制已有較透徹認識，大幅加深對國家安全的了解，市民不願再目睹2019年社會事件重演。
梁愛詩：23條通過證教育成效
對於外國有意見質疑23條立法，梁愛詩稱「講什麼都沒用，但還是要講，最重要是給他們看」，強調《港區國安法》實施至今未被濫用，僅針對違法者，而終審法院仍有多名海外非常任法官，代表他們對香港法治有信心。