立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭

李家超：續提高市民國安意識

鄧炳強：不能輕心 留意形勢

今日是《基本法》23條立法實施後首個「全民國家安全教育日」，特區國安委今早在灣仔會展舉行開幕禮，政府昨日公布夏寶龍將率領港澳辦全體領導班子以視像方式參與，夏同時擔任主禮嘉賓並發表「主旨致辭」。保安局轄下紀律部隊今早將舉行聯合升旗儀式。

李家超表示，今年國安教育日具特別重大意義，既是國家「總體國家安全觀」提出10周年，也是完成23條立法後首個國安教育日。他稱，23條立法要求特區政府開展國家安全及守法意識教育，將透過國安教育日提高全港市民的國安意識和責任感，確保社會對國安風險保持警覺。

消防處、海關、民安隊及醫療輔助隊昨日趁國安教育日前夕舉辦開放日，其中消防處開放將軍澳消防及救護學院，逾1.1萬人參加，現場設有攤位遊戲、示範滅火及救援工作等。律政司長林定國出席消防處開放日後，在社交網站表示有別消防工作，維護國家安全「人人都可以走上『前線』」，呼籲市民主動認識國安意義和重要性。鄧炳強昨出席由政協青年聯會舉辦的「社區國安教育日」時致辭，表示雖然已完善維護國家安全的法律制度及執行機制，惟不能掉以輕心，冀各界一同參與和推動國安教育。

另外，前律政司長梁愛詩昨接受中新社訪問表示，這次23條立法順利通過證明國安教育取得成效，反映社會對一國兩制已有較透徹認識，大幅加深對國家安全的了解，市民不願再目睹2019年社會事件重演。

梁愛詩：23條通過證教育成效

對於外國有意見質疑23條立法，梁愛詩稱「講什麼都沒用，但還是要講，最重要是給他們看」，強調《港區國安法》實施至今未被濫用，僅針對違法者，而終審法院仍有多名海外非常任法官，代表他們對香港法治有信心。