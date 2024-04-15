【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」

韋志成噚日喺網誌話，市建局一向推動多元藝術同文化發展，除咗喺重建項目注入藝術同文化元素，團隊亦善用各區保育活化項目嘅社區空間，為藝團同地區組織等提供展覽表演場地，例如旺角「618上海街」項目同茂蘿街7號「M7」，其中「M7」已成為區內多元共享空間場地之一。

市局為「龍城」招壁畫藝術家

接30份申請

至於香港文學館開幕展覽將以「花」為主題，將文學作家筆下常用嘅各種鮮花、花卉同文學作品連結；文學館亦會喺公共空間擺放花藝裝置，塑造成「文學花園」，讓參觀者用不同方式欣賞香港嘅文學作品。

韋志成提到上周六出席九龍城潑水節嘉年華典禮，樂見「龍城」展現獨特地區魅力。佢話市建局團隊早前招募壁畫藝術家，為龍城區市建局項目附近街道或大廈外牆創作具潮泰元素嘅大型壁畫，彰顯該區獨特社群文化；招募工作上月結束，接到約30份申請，主要係本地藝術家，亦有來自泰國、德國同法國等地。