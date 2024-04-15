明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材

【明報專訊】馬來西亞和印尼等東南亞國家盛產油棕櫚樹，油棕櫚樹果實可榨取棕櫚油，應用於食品和化妝品生產，創造可觀的經濟效益。但榨取棕櫚油後的果實纖維就沒什麼用途，不是被運去堆填區，就是被焚燒掉，造成環境問題。有香港初創公司就想出物盡其用，將這些油棕櫚樹果實纖維混合氧化鎂礦石粉末，製成環保板材。

明報記者 薛偉傑

攝影 鄧家烜

棕纖環保科技有限公司創辦人兼主席劉釗錦表示，建築行業發展其實非常保守，很多材料用了100年都不轉換。例如木製夾板和石膏板早在1930年代就開始使用，水泥混凝土就更早。劉釗錦一直思考，有沒有一些廢棄材料適合用來製造新板材，又可以順便協助減廢。

東南亞為處理大量果實纖維頭痛

以往有些公司回收塑膠廢料，混合木碎製成「環保木」。但因為含有塑膠，這些「環保木」不能完全降解，一些先進國家十幾年前就開始禁用。劉釗錦曾和內地一些教授交流，大家都覺得，因為木材供應比較有限，應優先研究木板的代替品。製造過程最好毋須使用膠水黏合，因為膠水含有甲醛。

十幾年前劉釗錦到馬來西亞公幹，偶然發現油棕櫚樹的果實在榨取棕櫚油後就沒什麼用途，大量果實纖維被丟棄堆填區；有些業者更索性在現場燒掉，造成空氣污染。由於棕櫚油廣泛應用於食品和化妝品生產，產量愈來愈大，所以油棕櫚樹果實纖維廢棄問題亦愈來愈嚴重，令馬來西亞政府非常頭痛。以他所知，馬來西亞政府曾研究將那些油棕櫚樹果實纖維脫油後用膠水黏合製成建築材料。但脫油處理會令成本顯著上升，膠水黏合則帶來甲醛，也不受歡迎。

混合氧化鎂粉末 可在常溫下造板

於是劉釗錦想到，可以嘗試用礦物粉末作黏合之用。他先後試驗過多種礦物粉末，發覺氧化鎂十分適合。只需將氧化鎂粉末和油棕櫚樹的果實纖維以適當比例混合，加水攪拌，再放入模具，就可以製成性能優異的板材。過程毋須加熱加壓，使用的能源少之又少。原來礦物粉末和植物纖維兩者的性質配合，而比例又恰到好處，會形成非常穩定的晶體結構，所以毋須加熱加壓。他還發現，這種新板材除了繼承了氧化鎂難以燃燒的優點外，濕水後也不會發脹變形、發霉或發黑（這比木板和石膏板優勝）；白蟻又不會吃它。另一方面，它的韌力和彈性又高過一般礦物板材，不會太脆，容易施工，就算打釘、鑽孔或鋸切，也不會爆開。

集木板礦物板優點 可間房造牆製家具

可以說，它的性能集合了木板和礦物板材的優點，是木板的理想代替品，既可以用來間房或者造牆，又可以用來製造家具，包括櫥櫃、浴室櫃等。至於成本，它亦比純粹用氧化鎂粉末來造板低一些。因為以重量計算，它是以一成多的榨油後油棕櫚樹果實纖維，混合八成多的氧化鎂粉末（若以體積計，前者則大得多），之後再加水製成，那些油棕櫚樹果實纖維可以從東南亞低價回收。該公司將這種新板材稱為「棕纖環保板」（Master Board），2010年開始在內地設廠生產。除了供應給內地發展商，也出口到外國。

幾年前，該公司再和納米及先進材料研發院（NAMI）合作，利用粉煤和碳渣，混合小量榨油後的油棕櫚樹果實纖維（以體積計），再加水和發泡，製成夾層材料，稱為Geo-Insulator。Geo-Insulator的隔熱和隔音效果極佳，但單獨使用則嫌它太脆，彈性和韌力不夠。但若以Geo-Insulator作為夾層，和兩層Master Board組合來造牆，就特別符合防火牆的要求（包括阻止高溫傳播），比單純使用Master Board更勝一籌。

伙NAMI研發夾層 提升隔熱隔音效果

在2018年的「亞洲發明展」中，NAMI和該公司就憑Geo-Insulator獲得一個金獎和全場總冠軍。在2019年4月的「日內瓦國際發明展」中，兩者再獲得一個金獎。現時，香港有幾個建築地盤的辦公室都是使用了Geo-Insulator和Master Board的預製屋。此外，台灣、馬來西亞、菲律賓、大溪地、澳洲都有輸入和使用。而斐濟亦正在商討中。

劉釗錦特別希望，這種預製屋能夠打入南太平洋島國的市場，透過容易組裝，協助它們降低建築成本。因為這些島國本身沒有生產建築材料，所有建材都要從外國輸入，令它們的建築成本特別高。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
修例擬增實習 港大：牙科生有賺無蝕 學院現設4年臨牀培訓 助理院長：很多執業難題「不會教」
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
新生名額10年近翻倍 牙醫學院：教學設施是樽頸
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
中學生體驗活動年年辦 模擬補牙製石膏模
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
手語傳譯金像獎 聾福會：讓聾人母語感受喜悅 倡政府設部門擴服務 「聽障者亦需娛樂」
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
5範疇推數碼經濟 政策辦公室年中開
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
【日月掠影】1989年5月20日：李鵬定性動亂 八九民運戛止
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
踐愛國治港 申訴專員、平機主席首宣誓 政府未回應關23條否 湯家驊倡清晰界定
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
立23條後首國安日 夏寶龍視像致辭
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
唐家成：衍生產品趨熱 多元發展良機 須同時改善現貨市場 守住港股優勢
梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引
梁定邦：更多機構投資者參與 IPO定價更吸引
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
證券總會倡港股差價看齊ETF 認同改革交易手數
建造商會自願安全記分制 百工地試行
建造商會自願安全記分制 百工地試行
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
5‧15太平清醮 長洲商戶看淡銷情
首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名
首戰搶包山選拔賽 攀樹運動員奪首名
組裝合成產業 粵港協作擬增
組裝合成產業 粵港協作擬增
劫找換店疑犯落網 案前過大海
劫找換店疑犯落網 案前過大海
車禍休班救護員留醫兩日不治
車禍休班救護員留醫兩日不治
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：桂山島「養殖浮台」 深海淨水零碳育魚
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
灣區熱搜：遠海養殖新「藍海」 普遍能源自給
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
話你知：政界曾倡桂山填海供地予港
採訪手記：快艇之旅意外發現
採訪手記：快艇之旅意外發現
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】開放市民參觀 展作家手稿作品 香港文學館6月落戶茂蘿街「M7」
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】移植及透析人士運動會10月回歸 邀多國參與 盼成小型國際賽
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】局長搵任達華拍片 宣傳周日全港戲院日
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】「夜屯園」市集 小黃鴨撐場
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客
【Emily】海關學院開放日國安平安包款客