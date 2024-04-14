九龍城潑水節移師公園 市民：氣氛略遜往年

麥美娟：市民享受 規模減是錯覺

「龍城美食潑水泰繽紛」昨踏入第二日，活動包括在城南道設車尾箱市集、賈炳達道公園內設泰國特色市集、電音表演等，潑水活動則分8節，每節約1小時，可容納200人參與。民政及青年事務局長麥美娟出席活動典禮後，被問到改於籃球場舉行會否影響氣氛及街道商戶生意，她稱市民非常享受今次氣氛，形容搬到籃球場規模小了是「錯覺」，事實是規模較以往擴大。至於若有市民在場外潑水會否執法，她說相信如有人違法，相關部門會執法，但「我想不用去到那個地步」。

天文台昨午錄得今年最高氣溫31.9℃，不少市民帶同水槍入場。與6歲女兒到場的余先生說，過去曾參加在城南道舉行的潑水節，認為今次未及以往吸引，上周他和女兒亦有到荔枝角的潑水活動，認為相比之下，上周人數較多，氣氛較好。與兩個子女入場的劉女士稱曾到泰國潑水節，形容昨日可算是「迷你版」，有現場音樂的氣氛也較開心，但認為始終在街上潑水較好玩。她又說，預先網上登記的網頁較難找。

公園攤販稱人流集中生意增

公園市集內攤販表示生意較前日未有潑水活動時好。本身在九龍城經營泰國餐廳的吳小姐稱，前日其市集攤檔全日生意額約2000至3000元，昨日生意額至下午已追平前日。售賣泰式小食的攤位負責人蘇先生說，潑水活動帶動人流，客人以前只在街上玩潑水，現時集中到市集，他預計昨日生意額較前一日增約一倍。

城南道雜貨店：生意少去年逾半

另一邊廂，在城南道有商戶慨嘆生意受影響。經營泰國雜貨店的阿麗稱生意較去年減少逾半，亦因潑水位置搬遷而無賣水槍和水，街道氣氛亦很差。城南道泰國餐廳老闆徐先生說生意較去年跌兩成，主要是車尾箱市集分走客源，他批評車尾箱市集無特色，舉例有電話卡公司擺檔，「好似攞潑水節做自己嘢」。