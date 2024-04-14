地皮准改劃住宅 稱財政難負擔維修 半世紀顯達鄉村俱樂部6月關

提供餐飲住宿 前年蝕千萬

1976年成立、位於荃灣老圍顯達路的顯達鄉村俱樂部，是本港最早期私人俱樂部之一，佔地逾40萬平方呎，提供餐飲、住宿、婚宴及會議等設施。俱樂部上月28日向會員發信，解釋提供符合會員期望的服務愈來愈具挑戰性，財政亦難以負擔改善和維修設施，感謝會員多年支持。

其母公司安寧控股2022年年報提到，政府實施嚴厲防疫措施，導致俱樂部住宿及宴會收入大幅下降；該年是俱樂部經營最艱難一年，經營虧損逾1144萬元。城規會2020年批准俱樂部改劃用途，集團認為該幅地最佳用途為發展住宅，重新估值為2.81億元。截至去年6月底，該地重估價值為3.8億元。

知名度低會所

鄭泳舜倡發展地區體育

鄭泳舜提到，本港有很多實施「會員制」的場所，其中一類是「百年老字號」，本身有穩定會費及收入以維持開支；另一類是南華會等較面向公眾的機構，提供較多服務予大眾使用。

據他了解，另有部分機構收入未能維持管理及維修等日常成本，故建議相關機構可仿效外國做法，由地區開始聚焦推廣某些運動，相信能解決體育會及學校訓練場地不足，同時維持機構本身營運，並讓地區人士有機會接觸運動，令各方面都有裨益。

顯達鄉村俱樂部的住宿設施現提供64間房，可供短期及長期住宿。翻查資料，2011年五一黃金周，有溫州旅行團入住該俱樂部酒店，有團友不滿設施和衛生環境與心目中「俱樂部」的期望有出入，認為貨不對辦而集體退房及報警。俱樂部當時回應稱設施難免較舊，但非殘破不堪，相信事件涉及導遊與團員溝通問題。