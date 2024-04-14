香港國際創科展開鑼 展出手語口語雙向翻譯機

活動由創新科技及工業局與貿發局合辦，昨起一連四日在灣仔會展舉行。今次展出包括上月獲政府資科辦一項創科賽大獎的「通過生成手語改善溝通」方案，團隊成員Jamice表示，一般語言由說話開始演變，舉例不懂英文字母發音就難掌握英文，而手語才是聾人母語。她憶述一次工作時，即使場內有文字說明具感應的交通燈不涉隱私問題，在場聾人亦有誤會，當時有見全球未有手語及口語雙向翻譯，便與拍檔構思方案參賽。

目前程式具備約100組香港手語（HKSL）詞彙，示範時程式透過肢體動作和面部表情，實時翻譯成口語「吃不吃火鍋？」等句子。Jamice表示，由於系統尚未涵蓋2000多組日常用字，暫未能推出，冀日後技術能應用各種溝通場景，令所有人平等地獲取資訊及準確地表達心中所想。

有參展商展示背包式移動測繪系統。「卓宇智能科技有限公司」稱，該系統掃描後便會生成具地理參考的3D彩色點雲及街景等資訊，並自動生成建築平面圖及3D建模，較傳統設三角腳架測量做法快三倍時間及省一半人力。

警方展出防罪巡邏機械人

同場警務處展出巡邏機械人，馮姓高級督察介紹，警方初擬機械人作防罪巡邏，舉例附近發生罪案，警方可以翻查機械人錄像片段調查，預計今年第二季在港珠澳大橋香港口岸試行及測試。

今年創科展連同「春電展」匯聚約3000家來自20個國家及地區展商，香港貿發局副總裁張淑芬昨表示，規模展示本港具國際創新科技中心優勢，當局將利用本港商貿平台，推動創科產品市場發展。