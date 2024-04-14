美加更新旅遊提示 駐港公署斥抹黑特區

外交部駐港公署發言人表示，美加兩國更新赴港旅遊提示是詆譭國安法及《國安條例》，抹黑特區法治和人權狀况，發言人對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關國家立即撤銷不實旅遊指示，調整評級，移除阻礙與港交流合作的絆腳石。特區政府發言人指美加兩國借更新外遊提示誣衊抹黑《國安條例》生效後，赴港風險增加，對此予以強烈譴責。

美國政府在香港時間昨日更新旅遊提示，維持香港特區在4級中第2級「提高警覺」的級別，內地則是4級中的第3級「重新考慮前往」。美國加長及修訂有關國安法執法的篇章，新增內容提及國安法及《國安條例》控罪含糊。

原來的旅遊提示提及國安控罪可涵蓋非香港居民或團體，令曾公開批評中國或香港特區的美國公民拘留或驅逐出境的風險增加，修訂後的旅遊提示進一步稱，兩套國安法律控罪適用在港外國公民、在香港境外的美國公民或永久性居民，並直任何人若批評中方或特區當局可能面對拘留或驅逐出境。

加國刪去指控罪「含糊」描述

加拿大在香港時間前日更新旅遊提示，加入涉嫌違反國安罪行下，可被羈留最多16日及被拒接觸律師48小時，維持赴港建議為提高警覺。提示提及《國安條例》及國安法擴闊國家安全罪行，提醒部分國安罪行涉域外效力，可包括社交媒體的貼文，但刪去指控罪「含糊」的描述。