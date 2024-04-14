稱雙立法雙機制 「自覺擔當 勇於鬥爭的起點」 鄭雁雄指立23條後「法之必行更重要」

適逢警隊成立180周年，警方昨在警察學院舉行開放日，設4個主題展區、大匯演及反恐演練等，另舉行時間囊封存儀式，計劃在20年後開啟。鄭雁雄表示，完成23條立法標誌本港維護國家主權、安全及發展利益有「銅牆鐵壁」，本港從此可輕裝上陣，全力拼經濟、謀發展、惠民生。

李家超：更有效維護國安

讓港全力發展經濟

出席同一活動的特首李家超提到，《國安條例》生效後，可更有效維護國安，讓本港全力發展經濟及改善民生。同場的警務處長蕭澤頤指，本港近年整體治安保持平穩，而《國安條例》全方位堵塞現時與未來國安風險，警隊將繼續堅守維護國安防線。

入境處在入境事務學院舉行開放日，逾4000名市民參與。學院設置不同展覽及攤位遊戲，向參觀者介紹反恐工作及戰術裝備等，並讓市民體驗不同訓練設施，例如模擬出入境大堂及機艙等，展示處方維護國安的工作。

陳茂波：國安穩定繁榮基石

經濟發展重要前提

出席開放日的財政司長陳茂波在facebook稱，國安是社會穩定繁榮的基石，也是社會和經濟發展的重要前提，相信全港各區連日舉行不同活動，能讓市民更全面和深入認識國安重要性。

政府飛行服務隊在啟德分部舉辦開放日，逾1600人參與，政務司副司長卓永興及保安局長鄧炳強到場參觀，現場有直升機即場模擬海上救援操作等，目的是提升市民國安意識，及加深對飛行服務隊的認識。

消防海關等今辦開放日

懲教署在香港懲教學院舉行開放日，並開放香港懲教博物館及社區教育體驗館等予市民參觀。消防處、海關及醫療輔助隊則會今日舉辦開放日，響應全民國安教育日。