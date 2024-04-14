垃圾徵費擱置否言之尚早 葉劉：改政策亦非「跪低」

執行細節政府非全可答 料續聽意見

市民對垃圾徵費仍抱有不少疑問，葉劉淑儀在有線新聞《有理有得傾》表示，作為有份審批法例的行會成員應負部分責任，她說條例爭拗多時，通過後設過渡期至今年執行，徵費費用較最初高、涵蓋面更廣，但當中執行細節，政府有部分都無法解答，但她相信政府會繼續聆聽。

政務司長陳國基日前稱「是否照常行、遲些行，甚至擱置，都是言之尚早」。昨日被問到政府至今立場未定，會否影響市民參與「先行先試」，葉太說條例已通過，環境及生態局長可決定何時執行，認為局長「一定會審慎考慮市民在『先行先試』期間的反應」，現時討論會否押後言之過早。

至於經濟環境應否納入納入考慮因素，葉太認為「的而且確要考慮」，她說政策設計時香港經濟相當不錯，但現時處於緩慢復蘇期，本地市道亦受港人北上影響，「在目前的環境增加市民負擔是應該認真考慮」。至於是否不適宜推行，她不評論，待試行計劃完結後再全盤考慮。

「前官員說就易 因非他們執行」

自社會出現延後或擱置的聲音，多名主理環保政策的前官員發文「力保」，葉太則稱：「前官員說就容易，因為現時不是他們執行。」她不認為延後或擱置會影響政府信譽，稱政府應靈活落實政策，並非以前定下來就不可改，「如果是這樣就不會撤辣，難道10幾年前有辣招，永遠都要保留？」她認為，若政府改變政策亦不能視為「跪低」，舉例政府若不放棄辣招會被人罵不聽意見，若政府聽意見，無理由又罵其無能力執行政策。

（垃圾徵費）