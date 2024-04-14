明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

垃圾徵費擱置否言之尚早 葉劉：改政策亦非「跪低」

【明報專訊】垃圾徵費是否如期8月推行，政界、社會間仍有爭議，身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀認為，是否再度延後或擱置言之過早，以目前經濟環境，「增加市民負擔是應該認真考慮」，政策不可一成不變，「前官員講就容易，因為現在不是他們執行」，若政府改變政策都不可視為「跪低」。

執行細節政府非全可答 料續聽意見

市民對垃圾徵費仍抱有不少疑問，葉劉淑儀在有線新聞《有理有得傾》表示，作為有份審批法例的行會成員應負部分責任，她說條例爭拗多時，通過後設過渡期至今年執行，徵費費用較最初高、涵蓋面更廣，但當中執行細節，政府有部分都無法解答，但她相信政府會繼續聆聽。

政務司長陳國基日前稱「是否照常行、遲些行，甚至擱置，都是言之尚早」。昨日被問到政府至今立場未定，會否影響市民參與「先行先試」，葉太說條例已通過，環境及生態局長可決定何時執行，認為局長「一定會審慎考慮市民在『先行先試』期間的反應」，現時討論會否押後言之過早。

至於經濟環境應否納入納入考慮因素，葉太認為「的而且確要考慮」，她說政策設計時香港經濟相當不錯，但現時處於緩慢復蘇期，本地市道亦受港人北上影響，「在目前的環境增加市民負擔是應該認真考慮」。至於是否不適宜推行，她不評論，待試行計劃完結後再全盤考慮。

「前官員說就易 因非他們執行」

自社會出現延後或擱置的聲音，多名主理環保政策的前官員發文「力保」，葉太則稱：「前官員說就容易，因為現時不是他們執行。」她不認為延後或擱置會影響政府信譽，稱政府應靈活落實政策，並非以前定下來就不可改，「如果是這樣就不會撤辣，難道10幾年前有辣招，永遠都要保留？」她認為，若政府改變政策亦不能視為「跪低」，舉例政府若不放棄辣招會被人罵不聽意見，若政府聽意見，無理由又罵其無能力執行政策。

（垃圾徵費）

相關字詞﹕先行先試 葉劉淑儀 垃圾徵費

上 / 下一篇新聞