大館拆卸倒塌第四座 馬會：保留具價值構件

大館共16幢歷史建築物，其中15幢經復修後，2018年5月起分階段向公眾開放。餘下第四座在2016年工程期間部分倒塌，受委託的專家團隊重新評估發現，第四座建築結構較2019年脆弱，基於公眾安全考慮，無法按原方案復修。

推動保育舊城中環的中西區關注組上周四在社交媒體指出，第四座有大型吊臂機械及正進行拆卸工程，質疑馬會無向公眾交代，形容是「無聲無息就開始拆卸法定古蹟」。

稱已留數碼紀錄 續商可行方案

賽馬會文物保育有限公司（JCCPS）回覆稱，按《古物及古蹟條例》第6條規定向古蹟辦申請許可證，以進行勘查及移除工程，許可證去年6月發出，同年11月進行勘查工作和相關屋頂工程；勘查工作今年2月完成。

JCCPS稱，已盡力在切實可行及安全情况下保留第四座具文物價值的歷史構件，並為整幢建築物保存數碼紀錄，會繼續與政府商討未來的可行方案。

發展局昨回應查詢亦稱，馬會正移除有欠安全的建築構件，並保留具有文物價值的構件。據了解，工程人員逐件構件拆除後，以吊臂協助移除。發展局又稱馬會一直監察大館其他建築物情况，確保不受工程影響。

局方表示，整個勘查及移除過程中馬會定期向政府匯報，而文物保育專員辦事處、古蹟辦、屋宇署和建築署代表亦一直監察工程。政府亦定期向古諮會匯報第四座最新發展，最近一次是上月會議。