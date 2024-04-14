望東灣再遭剷植被 建人工河駁電箱 去年修例後列規管區 規劃署：疑違規按程序執管

明報記者 馬耀森

守護大嶼聯盟上周一（8日）到望東灣上址，發現正做電力接駁工程，設置了多個電箱，電線在地面經過。中電向本報證實無收到該處供電申請。中電發言人表示，中電上周四（11日）派員視察，證實當地電力裝置非中電所有，但連接至鄰近一個中電註冊客戶的電力裝置，已即場向客戶指出不當之處，現場人士應要求即時切斷伸延到註冊供電地址以外的電力裝置連接。

中電指客戶擅駁 已促切斷

規劃署表示，據該署近期拍攝的航攝照片，望東灣有疑似填土工程，可能構成《城市規劃條例》下違例發展，該署會繼續蒐集證據，若確認構成違例發展，會按既定程序採取適當執行管制行動。發言人稱，有關地點在《大嶼山南岸分區計劃大綱草圖》上主要劃作「綠化地帶」，小部分位於「鄉村式發展」地帶。城規會過去3年並無接獲有關地點的規劃申請。

地政總署稱，涉事地點主要為集體租契下的舊批私人農地，部分為政府土地，離島地政處上周二（9日）派員視察，正核實情况，如確定有政府土地被非法佔用或挖掘，會採取土地管制行動。

去年平整1.5頃 今年再增半頃

望東灣位於南大嶼，位置偏遠，水清沙幼，被喻為海天絕色的隱世秘景。當地大部分臨海土地由私人持有，過去10多年一直面對發展壓力，有發展商曾申請在當地興建骨灰龕場，居民及環團反對下未成事。本報去年3月報道，守護大嶼聯盟在望東灣沙灘旁邊一幅約1.5公頃土地遭剷泥機平整，原有植被遭剷去，惟當時規劃署稱當地未有發展審批地區圖，未能執法。事實上，南大嶼過去因未有發展審批地區圖，規劃署未能對違規發展執法。

事隔約一年，守護大嶼聯盟召集人謝世傑今年2月到上址，發現去年被破壞的土地情况與去年相若，植被被移除，部分土地被白色膠布覆蓋。謝世傑稱，該地用途主要是「鄉村式發展」地帶，而毗鄰另一幅土地亦發現大規模開發，除大量樹木及植被遭移除，更有以石塊砌成的水道，現場亦有挖泥車，不過觀察當日未見有工人施工。

謝世傑表示，最新發現被破壞地點被規劃作綠化地帶，主要是私人土地，土地查冊顯示，當中大部分土地由仁展有限公司於2008年起持有，至今未有轉讓。公司查冊顯示，仁展公司董事包括姚源安、孔聖賢及袁善本。

貝澳34宗破壞 大嶼各區最多

謝又稱，該片土地早於2011年已被破壞，城規會同年接獲申請改劃用途以興建6.6萬個龕位的私營骨灰龕場，後來提出縮減規模，在居民反對下未獲批准。

望東灣綠化地帶多年來屢遭破壞，謝世傑稱所涉土地大多為私人土地，未有不合法佔用政府土地，另因南大嶼過去未有發展審批地區覆蓋，規劃署亦無權執法，但自去年9月南大嶼大部分土地指定為受規管地區，規劃署有權執法，土地持有人如要發展應向城規會申請，並尊重審批結果。

可持續大嶼辦事處網頁顯示，截至2023年9月，貝澳環境破壞個案有34宗，是大嶼山各區最多，涉約4.26公頃土地，整體大嶼山合共73宗破壞環境個案，涉及11.9公頃土地被破壞。

（城市保育）