消防安全支援計劃 華豐災後稱願參加 麥美娟：感覺太遲

物管新守則月內刊憲

麥：須助法團遵辦消防指示

物業管理業監管局前日公布，根據《物業管理服務條例》制定的《處理消防安全工作》操守守則會於本月刊憲生效。麥美娟昨稱該指引指明物管公司必須協助法團遵辦消防安全指示，包括防煙門是否發揮作用等。

麥美娟昨出席商台節目《政經星期六》時說，上述計劃會協助業主跟進及處理消防安全指示，包括協助法團申請資助，相信能降低法團對消防安全指示的抗拒。她說今屆政府已有相關措施協助高樓齡商住樓宇維修保養，籲業主考慮樓宇安全，只要業主願做好大廈管理，政府必定支援。

華豐大廈內有眾多持牌賓館，麥稱牌照事務處要求申請人每年提交消防安全證書，確保處所符合消防安全，亦會考慮大廈逃生容量，如有多少條樓梯等；在牌照生效期，當局亦會抽查，強調發牌嚴格。至於在賓館申領牌照時考慮整棟大廈的消防安全狀况，麥認為需社會討論，是否需在法例增加條款。

麥表示，民政事務總署推出「大廈管理專業顧問服務計劃」，支援「三無大廈」成立法團和協助法團營運，原為期一年，將視乎樓宇情况延長計劃至兩三年。

麥又提及，政府在火災後已即時啟動庇護中心和支援站，由油尖旺關愛隊約200名義工當值，亦為華豐大廈內的旅客提供協助，其中一對法國遊客在火災翌日需離境，關愛隊為他們取出行李並寄回；關愛隊亦會協助單位更換燈和門鎖。