華豐法團委員：開賓館者一涉錢就反對 另有嘆「樣樣貴」主席已盡力

主席登記地址為賓館 不回應查詢

兩名不具名的委員批評法團內有多名經營賓館的委員維護賓館利益，一旦涉及錢便反對議案。本報昨致電申報地址為華豐大廈10樓蘇杭賓館的法團主席葉小紅，並表明記者身分查詢，她表示沒有空，隨即掛線。

火警警報喉轆滅火筒非有效操作

消防處表示火警當日到華豐大廈調查，發現大廈火警警報系統、消防栓和喉轆系統、滅火筒不在有效操作狀態，處方前日已向相關人士發出「消除火警危險通知書」，會密切跟進個案，如未能於限期內遵辦通知書的規定會執法。另外，註冊承辦商2022年9月21日為華豐大廈完成消防裝置及設備年檢後未有再年檢，消防正調查。消防處昨稱，去年11月1日曾向大廈發信要求每12個月年檢一次。

火警導致5死40傷，截至昨晚仍有5人危殆，1人嚴重。

劉潔萍表示，「（法團）啲委員好好㗎，主席好好㗎，不斷整樓梯，不斷企硬做嘢」，強調叶已盡力「整呢度整嗰度」、「全部精神付晒畀華豐」，認為「不斷有人搞破壞啊」，但沒進一步解釋是什麼人。

一名不具名的法團委員表示，上一屆法團原已選定消防顧問並預備聘請對方，但去年起擔任主席的叶小紅不願簽合約。他表示，屋宇署2018年要求做樓宇大維修，但遭人反對，法團要再開會，加上新冠疫情，便拖到現在。他說法團內有不少賓館負責人，議案一涉及錢，便有人說「好貴、怕有人圍標」。

樓宇大維修未談妥 因疫情拖延

他說大廈除了持牌賓館，亦有無牌賓館及套房出租，有些南亞裔性工作者於樓下拉客，之後到大廈內無牌賓館或兼做時鐘的賓館房間交易，為了拉客，有人會長期打開防煙門，或用椅子阻礙關門，「我都丟過幾張椅」。

另一名不具名委員稱，部分住戶經常將單車、燈箱等雜物放在走廊、亂拋垃圾落天井，管理員屢勸不改。他重申法團一直有更換防煙門，但一層樓3條樓梯便涉及6道門，「條數好大」，已盡量處理。被問及為何大廈去年沒有安排消防設備年檢，他自言年紀大記性差，只記得去年曾向消防用品店購入60多個滅火筒，不知為何被指無年檢。他說不知道警方會否調查法團責任，若有人涉疏忽保養大廈，最終只罰款了事、無人要附上法律刑責，「啲人唔會驚」。

昨有志願機構向受影響居民提供火災後重建支援，家居維修義工協會為居民免費換鎖，協會會長陳先生稱，暫接獲10至20宗求助，包括長者及行動不便者，協會又連同獅子會出動30名義工，協助居民清理樓層積水和維修家居。昨午法團安排佛教團體到華豐大廈做超渡儀式，法師在大廈外設壇擺放鮮果和祭品，並為亡者誦經。

罹難情侶屍體將運返印尼

另外，昨午12時許警方接獲升降機維修公司經理報案，稱機房內有兩組升降機電路板不翼而飛，共值約20萬元。警方調查後沒發現搜掠或撬門痕迹，案件列作盜竊，暫無人被捕。

火警中一對印尼籍情侶遇難。印尼駐港總領事館回覆稱確認兩人為印尼公民，均在香港麗思卡爾頓酒店工作，總領館與遇難者家屬保持聯繫，正安排將遺體送返印尼。