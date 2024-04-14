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司機伙中學生組碰瓷黨 11人被捕 蓄意撞車學生乘客扮傷 博對方內疚賠錢和解

【明報專訊】警方搗破一個「碰瓷黨」，以涉嫌串謀詐騙拘捕11名14至24歲男女，其中8人是屯門一間中學的學生。警方相信有人以金錢利誘招攬學生，多次刻意駕車接載學生，與其他車輛發生碰撞，再訛稱學生受傷，博取對方司機內疚，再索取賠償，涉款共約6.5萬。警方將落案起訴其中3人，包括男主腦、22歲女同黨及一名15歲男生，案件明日在粉嶺裁判法院提堂。

司機7個月44次輕微撞車

16事主願賠 涉款6.5萬

據了解，24歲男主腦及兩名22及23歲女子上周四（11日）到屯門一間中學外，要求接走15歲男生，其間滋擾學校，校方遂報案。調查期間，警方揭發該名男子在過去半年內涉多次交通事故，同日更曾涉兩宗；當中有10次意外，車上乘客均為在場的男學生或兩名女子，遂將4人拘捕。據悉，主腦及兩名女子報稱送貨工人及收銀員，無黑幫背景。

新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙表示，調查發現被捕主腦由去年10月至本月，在全港各區舉報共44次輕微車禍，當中16名涉案司機已向被捕人支付賠償金。被捕男子涉嫌招攬中學生作為其車上乘客，在撞車後訛稱學生受傷，博取對方司機內疚，從而向對方司機索取賠償。

每次索賠1000至2萬元

學生收500至1000元

警方經深入調查，前日再拘捕5男2女中學生，年齡14至15歲，連同早前被捕的15歲男生，均就讀屯門一間中學中三及中四。

據了解，案中主腦早前經朋友介紹認識該批中學生，他們不少來自基層家庭，父母因工作較少陪伴他們，主腦透過提供金錢及娛樂、請食飯等手法結識他們，然後以「掙外快」為由利誘他們參與「碰瓷」，有人會刻意引致交通意外，例如突然加速或在迴旋處收慢，向司機索償1000元至兩萬元，以和解方式處理，涉案學生每次收取500至1000元報酬，他們車禍後均訛稱受傷，但拒絕送院。涉案私家車掛有「P牌」，但據悉疑犯已考獲駕駛執照數年。

警：撞車難控力度 不顧學生安危

警方表示，車輛碰撞力度及角度難以控制，批評不法分子不顧青少年安危，又呼籲年輕人切勿貪圖「搵快錢」而被利用。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年。

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相關字詞﹕碰瓷黨 串謀詐騙

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