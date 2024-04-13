事前向兄自稱累贅

前晚近11時，警方接報有人在港鐵上水站墮軌被列車撞倒。救護員當場證實墮軌13歲女童死亡。65歲陳姓港鐵月台職員目睹過程後立即前往按下緊急煞停制，其間跌倒在地肩膊受傷，送往北區醫院治理。警員事後聯絡死者親友到場，眾人驚聞噩耗傷心大哭。警方在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人因生活問題不快。受事件影響，東鐵線服務一度受阻。

據了解，死者患精神分裂一年，有定期覆診，前日早上由母親陪同覆診，醫生當時表示病况穩定。據悉，死者近日向母親表示不開心及有尋死念頭。死者胞兄事前在社交平台收到死者信息，寫有「下輩子還會做你妹妹」、「你不要再賭博了」、「家裡很辛苦」、「我就是個累贅」等字句。

疑讀書壓力16歲男生墮斃

另外，昨午4時許，16歲身穿校服中四男學生在荃灣沙嘴道237號一幢唐樓5樓天台墮下，倒臥對開行車線，路面遺下小量血迹及一隻鞋，學生昏迷送往仁濟醫院搶救，轉送瑪嘉烈醫院，其後證實死亡。3名親友陪同送院，神情哀傷。警方現場沒檢獲遺書。據了解，死者因讀書壓力問題尋短。

至於前晚鴨脷洲墮海的15歲少女，至昨晚情况危殆，嘗試救她的六旬釣魚翁溺斃。

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