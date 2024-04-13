非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月

被告鄭家盛（現32歲）是案發地點「盛健痛症復康治療中心」的負責人，報稱運動治療師。香港運動治療師總會早前澄清被告沒註冊。

求情稱精英運動員 難重建名聲

辯方進一步求情稱，被告透過精英運動員計劃入讀大學，可見天賦，罪成令他難擔任治療師及教練；被告女友不離不棄支持，兩人有結婚打算。雖然法庭或認為被告如今境况咎由自取，辯方仍望判刑時考慮到他在業界惹來討論，重建名聲並不容易。

裁判官指出，被告借口為任職健身KOL的事主X放鬆身體，治療期間觸摸其陰部三四下，及後拍打其臀部，當時無其他人在場。翌日，被告在相同地點再次拍打瑜伽導師Y的臀部。被告當時以運動治療師身分犯案，構成違反誠信，以監禁7.5個月及1.5個月為兩項非禮罪的量刑起點。

被告案發後以信息着X撤控，最後勸說不成功，裁判官認同本案非同類事件之中最嚴重，但牽涉的非禮罪有一定嚴重性，就妨礙司法公正罪以5個月監禁為量刑起點。裁判官因被告在運動方面具成就而每罪減刑五分之一，總刑期共判囚9個月。

【案件編號：ESCC 2201/23】