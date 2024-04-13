明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

非禮兩客兼促撤控 「運動治療師」囚9月

【明報專訊】32歲男子涉於前年11月提供按摩治療時觸摸女客人陰部，又拍打她與另一女客人的臀部，事後要求其中一人撤控，他受審後被裁定兩項非禮罪及一項妨礙司法公正罪成立，昨於東區裁判法院判刑。暫委裁判官高麗盈稱，法庭就性罪行須判處阻嚇刑罰，安撫事主和其家人，並以示厭惡此等行為；另就被告在運動方面有成就而酌情減刑，判監9個月。

被告鄭家盛（現32歲）是案發地點「盛健痛症復康治療中心」的負責人，報稱運動治療師。香港運動治療師總會早前澄清被告沒註冊。

求情稱精英運動員 難重建名聲

辯方進一步求情稱，被告透過精英運動員計劃入讀大學，可見天賦，罪成令他難擔任治療師及教練；被告女友不離不棄支持，兩人有結婚打算。雖然法庭或認為被告如今境况咎由自取，辯方仍望判刑時考慮到他在業界惹來討論，重建名聲並不容易。

裁判官指出，被告借口為任職健身KOL的事主X放鬆身體，治療期間觸摸其陰部三四下，及後拍打其臀部，當時無其他人在場。翌日，被告在相同地點再次拍打瑜伽導師Y的臀部。被告當時以運動治療師身分犯案，構成違反誠信，以監禁7.5個月及1.5個月為兩項非禮罪的量刑起點。

被告案發後以信息着X撤控，最後勸說不成功，裁判官認同本案非同類事件之中最嚴重，但牽涉的非禮罪有一定嚴重性，就妨礙司法公正罪以5個月監禁為量刑起點。裁判官因被告在運動方面具成就而每罪減刑五分之一，總刑期共判囚9個月。

【案件編號：ESCC 2201/23】

上 / 下一篇新聞

食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
食肆就非塑餐具收費 環保署不設限 署方：膠不膠僅差數仙 議員籲商戶勿趁火打劫
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
廠商示範：奶茶杯膠封 紙管可插穿
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
未能承辦全運風帆 楊德強：內地專家稱風速不合
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
【日月掠影】1987年5月20日：徵區徽設計 研啹喀兵去向
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
火場曝光 實測至少3防煙門難關妥 消防顧問質疑不合格 有住客指法團管理參差「門常半開」
建造商會表揚救人地盤工
建造商會表揚救人地盤工
違規改建未申報 保險可拒賠
違規改建未申報 保險可拒賠
涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統
涉冒他人撤捐器官 設計師：隨機入資料試系統
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
陳獲中國法律碩士 2018年起任法律助理
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
通宵更收工自炒亡 巴裔鐵騎士遺4子女
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
疑收掣不及撞車 休班救護員命危
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
廣華病人呼吸機甩喉險死 揭醫護做漏儀器接駁程序
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆
精神分裂少女墮軌亡
精神分裂少女墮軌亡
招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億
招內地人來港開戶洗錢9落網 各類詐騙集團拘逾千人 涉款22億
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
電騙老婦逾3萬 男子加刑至4年
內河船走私美容針劑人參糖
內河船走私美容針劑人參糖
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：胡潤：灣區擁70獨角獸 超印度 穗攬24間 相若以色列加拿大
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：穗載客無人機准量產 全球首例
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深圳首季離境退稅銷售額大增 港台客最多
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：深小梅沙五一重開 廣東首美高梅酒店迎客
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
九市速遞：新中山碼頭6月通航 擬開香港市區機場線
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
灣區手記：晁師傅 ／文：尚東美
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】人才辦開班教抵港人才粵語
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】雪龍2離港 活動料10萬人參與
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】旅發局伙拍小紅書 宣傳港旅遊
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠
【Emily】小學拍外籍生融港 外交公署短片賽奪冠