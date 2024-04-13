教局下學年推精神健康約章 倡校內1/4時間供放鬆

教育局長蔡若蓮昨在《約章》啟動禮稱，為更全面和有系統推廣校園精神健康，呼籲全港學校響應參加《約章》，訂立切實可行目標，採取行動促進學生身心健康。《約章》的「4Rs」涵蓋4個促進精神健康的要素及目標，包括休息（Rest）、人際關係（Relationship）、放鬆（Relaxation）及抗逆力（Resilience）。

建議多元評估 減測考

以「休息」為例，《約章》提到參與學校須檢視及適當安排學校時間表，讓學生有更充足時間休息和放鬆，須安排學生每周或循環周在校內有約四分之一時間休息及放鬆，包括小息、午膳、早操、課間操及餘暇活動；不建議學校利用午膳時間為學生安排補課、學科評估等活動。

《約章》另提到要檢視學校現有評估政策包括默書、測驗和考試頻次、評估內容、範圍及形式，其中建議採用靈活及多元評估模式代替傳統紙筆測考、減少默書和測考次數或取消個別年級學期考試，尤其小一上學期應以多元化評估代替測驗和考試，以循序漸進方式規劃不同學習階段評估安排，減少學生學業壓力。

參與《約章》學校會同時簽署由衛生署、勞工處和職業安全健康局推行的《精神健康職場約章》，為教職員提供精神健康友善工作環境。