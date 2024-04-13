議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求

【明報專訊】深圳和澳門今年中起試行跨境救護車直送病人來本港公院，不限港人。立法會衛生事務委員會昨開會討論，多名議員支持計劃，惟有議員憂非本港居民使用服務加劇公營醫療資源緊張。醫衛局長盧寵茂（圖）重申本港作為國際大都市，醫療服務不應「關門」，又說通常非本港居民無來港就醫需求，醫管局亦會與試點醫院研究非本地居民是否確實有以直通救護車來港就醫需求。他預料每年有數十宗個案，強調計劃主要服務香港居民。
稱內地醫療先進
不應排拒非港人
議員林素蔚擔憂，有關政策下公營醫療系統需承擔大灣區患者醫療需求，加重醫療負荷或加劇急症室輪候時間及人手壓力。議員楊永杰則關注如何避免非本港居民使用服務時「走數」。
盧寵茂強調，政策目的並非開放給內地病人來港就醫，內地醫療已很先進，「非本地居民要求直通救護車到香港治療可以話係唔存在」，又說不應限制非本地病人來港求醫，稱澳門當局轉介病人來港求醫和跨境旅客皆是例子。
被問設疾病名單 稱病情多樣
議員黃俊碩關注當局有否可使用跨境救護車的疾病名單以防止濫用，盧寵茂說因病情多樣化和有不同嚴重程度，要視乎每宗個案客觀評估，不會寫明在一個名單。他重申跨境救護車屬「醫院之間的服務」，相關病人已在當地醫院得到治療，經評估適合以直通救護車運至香港繼續救治。
料深澳數醫護獲有限註冊
在港途程治療符法規
另外，盧寵茂預料港大深圳醫院、澳門仁伯爵綜合醫院將分別有個位數醫護獲「有限度註冊」。議員陳家珮關注相關病人若在香港醫院離世，而家屬追究責任，跟車醫護有否責任牽涉，盧寵茂則說隨車醫護是在延續治療，醫管局亦會給他們榮譽委任，令他們在港路程上提供的治療符合法規。
至於在本港發生交通意外時跟車醫護能否下車救援，盧說有限度註冊不會容許相關醫護於救護車運送途中提供服務，他們在救護車外並非作為醫護提供服務，但強調在意外現場，任何人都可為傷者提供援助。
盧寵茂提及，港大深圳醫院已有兩輛跨境救護車，澳門的數量則仍在商議，收費由試點醫院制訂，香港段不收取費用。試行計劃為期一年，盧寵茂說三地會適時檢討，考慮是否擴展計劃，例如增加試點醫院或擴展至雙向安排，未來不排除有私院參與。