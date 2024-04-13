議員憂跨境救護車加重負擔 盧：非香港居民 無來港就醫需求

稱內地醫療先進

不應排拒非港人

議員林素蔚擔憂，有關政策下公營醫療系統需承擔大灣區患者醫療需求，加重醫療負荷或加劇急症室輪候時間及人手壓力。議員楊永杰則關注如何避免非本港居民使用服務時「走數」。

盧寵茂強調，政策目的並非開放給內地病人來港就醫，內地醫療已很先進，「非本地居民要求直通救護車到香港治療可以話係唔存在」，又說不應限制非本地病人來港求醫，稱澳門當局轉介病人來港求醫和跨境旅客皆是例子。

被問設疾病名單 稱病情多樣

議員黃俊碩關注當局有否可使用跨境救護車的疾病名單以防止濫用，盧寵茂說因病情多樣化和有不同嚴重程度，要視乎每宗個案客觀評估，不會寫明在一個名單。他重申跨境救護車屬「醫院之間的服務」，相關病人已在當地醫院得到治療，經評估適合以直通救護車運至香港繼續救治。

料深澳數醫護獲有限註冊

在港途程治療符法規

另外，盧寵茂預料港大深圳醫院、澳門仁伯爵綜合醫院將分別有個位數醫護獲「有限度註冊」。議員陳家珮關注相關病人若在香港醫院離世，而家屬追究責任，跟車醫護有否責任牽涉，盧寵茂則說隨車醫護是在延續治療，醫管局亦會給他們榮譽委任，令他們在港路程上提供的治療符合法規。

至於在本港發生交通意外時跟車醫護能否下車救援，盧說有限度註冊不會容許相關醫護於救護車運送途中提供服務，他們在救護車外並非作為醫護提供服務，但強調在意外現場，任何人都可為傷者提供援助。

盧寵茂提及，港大深圳醫院已有兩輛跨境救護車，澳門的數量則仍在商議，收費由試點醫院制訂，香港段不收取費用。試行計劃為期一年，盧寵茂說三地會適時檢討，考慮是否擴展計劃，例如增加試點醫院或擴展至雙向安排，未來不排除有私院參與。