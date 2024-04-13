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港聞

港聞二

逾期稅單23萬張 涉208億 印花稅連年減 學者指疫後「無好過」

【明報專訊】立法會下周舉行特別財委會審議政府開支，根據稅務局提交的文件，截至2月底，逾期未繳的稅單累計共23萬張，涉及稅款約208億元；稅局在過去5個年度（截至今年2月）就4190宗欠稅個案提出民事追討，涉及稅款27.38億元。有學者表示對全年度的情况不樂觀。

稅務局一般先就每張欠稅的稅單徵收5%附加費，若未能在半年內繳清，將就未繳清的欠稅再徵收10%附加費。2023/24年度截至2月，被徵收5%附加費的稅單有近20萬張，涉逾67億元，其中被徵收10%附加費的稅單有1.9萬張，涉15.42億元。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，欠稅個案自新冠疫情爆發後，一直未有改善，反映經濟亦「無好過」，而本港稅制有延後，現時經濟走下坡又適逢交稅期，他對最終全年度的欠稅個案能否較上年度減少亦不樂觀。

另一邊廂，本港印花稅收入近年大減。截至今年2月，2023/24年度印花稅總收入約448.8億元。按稅收分類，涉不動產買賣轉讓及股票轉讓的印花稅收，自2021/22年度連年下跌，以前者為例，2023/24年度截至2月的收入約105.4億元，月均9.58億元，上年度全年收入約158.9億元，平均每月13.2億元。

「開心香港」宣傳費71萬

民青局無答參與人數開支

另外，政府新聞處提交數據顯示，2023/24年度花費近510.8萬元製作宣傳短片及聲帶，其中開支最大為去年《施政報告》的60秒電視宣傳短片，製作費為139.7萬元，與前年相若；去年總結政府上任一周年工作的60秒電視宣傳片製作費89萬元，宣傳「開心香港」的製作費為70.9萬元。新民黨黎棟國亦向民青局查詢「開心香港」的各活動分類、舉辦日期、參與人數及開支；民青局表示計劃去年4月啟動，為期10個月，舉辦38項活動，未提參與人數及開支。

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