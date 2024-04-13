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港聞

港聞二

陳指黎墊支登報活動150萬 追款李宇軒一度「唔應機」

【明報專訊】陳梓華昨日供稱，他在「G20」眾籌登報活動中負責協調報館的發票與收據往來。其中一次為「G20」打算在台灣《蘋果日報》（台蘋）登廣告，由於Mark Simon一度提出如果在《蘋果》旗下登廣告，可以「先刊後付」，惟李宇軒卻收到台蘋發票標明須「刊前付現」；陳找Simon協調處理，最終由李自行墊付。至於登報活動的墊付費用150萬元，活動結束後陳協助Simon向李追收墊款，李一度「唔應機」令陳向網友求救，有人建議要李簽下借據。

Simon曾稱蘋果旗下可先刊後付

台蘋要求「刊前付現」 李自行墊款

陳梓華昨供稱，2019年6月「G20」眾籌登報活動中，他只負責將報館的發票交給Mark Simon墊付後，再將收據交給李宇軒保管。其中一次例子是台蘋職員以電郵通知李「付款資料如下 麻煩匯款後通知我」，陳遂向Simon轉發該電郵，並寫上「Please help me out with this（請幫我擺脫困境）」。

陳解釋，他最初聯絡Simon時，對方稱如果在《蘋果》旗下登廣告，可以先刊登後付款，但當李向台蘋登廣告時卻發現不是這回事，發票標明須「刊前付現」，於是陳致電Simon「希望佢處理番好」。Simon其後回覆「處理咗」，陳向李轉述情况，後來李自行墊付廣告費，涉款120萬新台幣（約29萬港元）。

陳稱負責協調發票 約李簽借據

陳提及，登報部分發票由「力高顧問有限公司」及「Lais Hotel Properties Limited」付款，最終黎智英和Simon墊支共150萬元。2019年7月，陳與Simon見面，對方關注何時才可收回墊款。陳遂聯絡李，但「佢一直都唔應機」，陳向網友求救，有人建議要李簽下借據，要求他以個人名義承擔150萬元款項。陳認為此舉是對黎、Simon及登報活動負責任的做法。同月，陳與李在金鐘力寶中心見面及簽下借據，數天後李稱已還款。

陳補充，他與李宇軒早於同年6月25日已見過面。當時陳問李「點解要墊支筆錢」，因為他知道李為登報墊付數百萬元廣告費，李回答「為咗香港一定要咁做，就算按咗層樓佢都會咁做」。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 Mark Simon 陳梓華 黎智英案 港區國安法

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