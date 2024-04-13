陳梓華：Mark Simon稱黎願墊500萬 讚登報成效鼓勵「做多啲」 可供經濟、人脈、傳媒協助

託李柱銘聯絡 陳感黎「okay呢件事」

陳梓華供稱2019年6月「G20全球登報計劃」活動前夕，他在Telegram「G20公海群組」看到用戶「RIP」表示眾籌需要資金，詢問情况，對方解釋即使眾籌金額已達標，但未能動用。有成員提議可聯絡黎智英或其朋友解決問題，若沒有人認識黎便聯絡李柱銘，「因為眾所周知佢哋兩個嘅關係好好」，其後有人提供李柱銘的電話。

陳致電李柱銘解釋需要一筆過渡貸款（bridge loan），否則登報計劃不順利，「睇吓可唔可以幫到手聯絡黎智英先生」。李柱銘回覆陳稱「黎智英已經知道呢件事喇」，陳從通話感覺黎「係okay呢件事」，但他不在香港，因此需聯絡其助手Mark Simon。

陳：Simon稱計劃符兩人政治主張

冀活動令政府回應市民訴求

陳稱自己幾乎馬上致電Simon，Simon表示願意合作，並稱「呢個計劃好符合佢哋嘅政治主張，佢哋都希望可以透過呢次活動令到政府回應市民訴求」，會請示其老闆；當時Simon未告知其老闆是誰。約10至15分鐘後Simon回電，稱願意墊支最多500萬元，但要還款，而「Jimmy願意提供all kinds of help（任何形式的協助）支持呢類型嘅文宣活動」。陳理解「Jimmy」是黎智英。

陳同日聯繫「RIP」告知「黎智英嗰邊」願意墊支，但需將登報廣告的單據寄給他們。陳憶述「RIP」當初不相信，但陳語氣堅定說，有需要再在文宣或「國際線」幫忙可以再找「蘋果黎智英」。李宇軒早前供稱陳梓華表示會問「uncle」或其他人協助，未明言是黎智英。

李宇軒供稱「uncle」協助 陳昨明言「黎智英」

陳續稱，「RIP」聞言「好興奮」，便着手處理登報事宜，活動最終在全球逾10個國家或地區共20份報紙登報。陳提到他當時仍未知「RIP」身分，至2019年7月得知他是李宇軒。同月陳梓華首次與Mark Simon在中環文華東方酒店見面，Simon將墊支的單據、發票和銀行戶口號碼轉交給陳，自我介紹為「黎智英助手」，基本上負責執行黎的指令。陳稱當時Simon大讚登報活動，「話佢哋非常滿意個成果同效果」。陳理解「佢哋」是指Simon和黎智英。

陳指Simon建議辦展覽 延續影響力

Simon又說未來的文宣方向應延續登報活動的影響力，但未必人人都會看報紙，建議可舉辦展覽；若繼續在此方面「做多啲」，亦符合他們的政治理念，他們願意提供經濟、人脈和傳媒方面的協助。陳稱，Simon雖然沒有解釋什麼政治理念，但有數次提及「民主」。

會面中，Simon又問陳將來的打算，陳告訴他有意做生意，不過難在香港開設離岸公司的銀行戶口，Simon稱「應該唔難，其實我可以幫到你，你就當係一個獎勵畀自己」。

Simon又問陳會否繼續參與文宣，包括本地文宣工作和國際游說，當時他理解游說的目標是「五大訴求」，但對游說的認知不多，僅指會嘗試辦報紙展覽。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）